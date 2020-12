Cyberpunk 2077: Bugs und technische Fehler sorgen für Frust und Spott

"Cyberpunk 2077" ist ab sofort erhältlich.

Am heutigen Donnerstag wurde das heiß ersehnte Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ endlich für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Zumindest auf der PlayStation 4 und der Xbox One sollte die Vorfreude allerdings nicht lange halten. Stattdessen zeichnete sich schnell ab, dass „Cyberpunk 2077“ vor allem auf den betagten Konsolen mit technischen Problemen und einer fragwürdigen Performance zu kämpfen. Hinzukommen zahlreiche Bugs, die aktuell für Frust und Spott gleichermaßen sorgen.

Laut den betroffenen Spielern muss in „Cyberpunk 2077“ nicht lange gesucht werden, um auf Fehler zu stoßen. Stattdessen tauchen diese an allen Ecken und Enden von Night City auf. Die Fehler reichen von aufploppenden oder nicht geladenen Texturen, über Probleme mit der Kollisionsabfrage bis hinzu fliegenden Autos, Objekten und NPCs.

Einige der Bugs wurden in Form von kurzen Clips festgehalten und auf Plattformen wie Twitter zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus machten die Spieler ihrem Unmut mit Memes und einer gehörigen Portion Galgenhumor Luft. Einen Teil der damit verbundenen Memes haben wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht eingebunden.

Bisher wollten sich die Entwickler von CD Projekt nicht zu den technischen Problemen sowie den Bugs, mit denen „Cyberpunk 2077“ zu kämpfen hat, äußern. Somit steht aktuell noch in den Sternen, wann mit der Veröffentlichung weiterer Updates zu rechnen ist, die die schlimmsten Probleme beheben beziehungsweise Abhilfe schaffen.

