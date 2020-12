Final Fantasy VII Remake: Arbeiten an der zweiten Episode machen Fortschritte

Derzeit wird eifrig an der zweiten Episode des "Final Fantasy VII Remakes" gearbeitet. Wie es von offizieller Seite heißt, macht die Entwicklung entsprechende Fortschritte. So wurde unter anderem mit den Motion-Capturing-Aufnahmen begonnen.

"Final Fantasy VII Remake": Die zweite Episode befindet sich in Arbeit.

Nur kurz nach der Veröffentlichung der ersten Episode des „Final Fantasy VII Remakes“ im April dieses Jahres wurde mit den Arbeiten an der zweiten Episode begonnen.

Via Twitter lieferten uns die Verantwortlichen von Square Enix kurz vor dem Jahreswechsel ein Status-Update und wiesen in Person von Game-Director Yoshinori Kitase darauf hin, dass die Arbeiten an der zweiten Episode entsprechende Fortschritte machen. Gleichzeitig hieß es, dass „die neue Welt von FFVII gerade erst begonnen hat“, was darauf hindeuten dürfte, dass mit der zweiten Episode noch lange nicht Schluss ist.

Arbeiten am Motion-Capturing angelaufen

Wann im Endeffekt mit konkreten Details oder ersten Eindrücken aus der zweiten Episode des „Final Fantasy VII Remakes“ zu rechnen ist, verriet Kitase nicht. Stattdessen war lediglich die Rede davon, dass sich die Fans noch ein wenig in Geduld üben müssen. Neben Kitase nannte auch Asuka Yoshikawa, Aerith‘ Mocap-Darstellerin im „Final Fantasy VII Remake“, frische Details zur Entwicklung des zweiten Kapitels.

Zum Thema: Final Fantasy VII Remake: Kapitel mit Tifa wurde vor dem Release entfernt

Laut Yoshikawa haben sie und der Darsteller des Bösewichts Sephiroth im Rahmen einer vierstündigen Session mit den Motion-Capturing-Arbeiten der zweiten Episode des „Final Fantasy VII Remakes“ begonnen. „Gestern habe ich einen vierstündigen Dreh mit Sephiroths Motion-Darsteller beendet! Die Mitarbeiter haben uns dafür gelobt! Auch heute werde ich dafür arbeiten“, führte Yoshikawa aus.

Wann die zweite Episode des „Final Fantasy VII Remakes“ erscheinen wird, ist aktuell noch unklar.

