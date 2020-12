Elden Ring: From Software bedankt sich für Unterstützung der Fans

Seit der offiziellen Enthüllung des Titels wurde es ziemlich still um "Elden Ring". Nun bedankte sich Entwickler From Software zum Jahresende bei den Fans für ihre anhaltende Unterstützung.

"Elden Ring" ist das neueste Projekt des japanischen Entwicklerstudios From Software.

Nach der offiziellen Ankündigung des nächsten großen Projekts von „Sekiro“-Entwickler From Software wurde es still um das heißerwartete „Elden Ring“. Zuletzt keimten zwar neue Gerüchte um den Fantasy-Titel auf, allerdings sind handfeste neue Details zum Titel rar gesät. Dies hält die Fans jedoch nicht davon ab, sich weiterhin auf das Spiel zu freuen und dem Studio für ihr neues Werk die Daumen zu drücken. Für diese Unterstützung bedankten sich nun, wie unter anderem Comic Book vermeldet, die Entwickler auf Twitter.

Elden Ring noch immer ohne Veröffentlichungstermin

Genauer wandte sich Yasuhiro Kitao, der bei „Elden Ring“ für die Promotion und das Marketing verantwortlich ist, an die wartenden Fans. In seiner kurzen Nachricht bedankt er sich zunächst bei allen, die dem Spiel bei den „The Game Awards 2020“ ihre Stimme gaben und es so zum Sieger in der Kategorie „Meisterwartetes Spiel“ kürten sowie bei allen anderen, „die uns weiterhin unterstützen“.

Darüber hinaus schreibt er: „Dank derer, die unsere Spiele spielen und uns weiterhin die Treue halten, können wir die Entwicklung unverdrossen und hoch motiviert vorantreiben. Wir danken Ihnen.“ Abschließend heißt es in einem zweiten Teil der Nachricht, alle Fans sollten auch weiterhin gut auf sich aufpassen, um das „neue Jahr in guter Laune und bei guter Gesundheit“ zu genießen.

Erst vor wenigen Tagen kursierten Gerüchte um den aktuellen Zustand von „Elden Ring“. Ein italienischer Journalist will erfahren haben, dass eine Veröffentlichung des Titels eigentlich bereits für 2020 geplant gewesen sei, das Spiel aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie jedoch auf 2021 verschoben werden musste. Des Weiteren solle sich das Fantasy-Spiel hinsichtlich seines Gameplays, anders als zuletzt „Sekiro: Shadows Die Twice“, wieder näher an den „Dark Souls“-Titeln orientieren.

„Elden Ring“ befindet sich für PlayStation 4, Xbox One und den PC in Entwicklung. Einen offiziellen Veröffentlichungstermin hat der Titel gegenwärtig noch nicht.

