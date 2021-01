PS5: Dying 1983-Entwickler von der Performance und den Features begeistert

"Dying: 1983" soll die Features der PS5 nutzen.

Im vergangenen Monat gaben die Entwickler von Nekcom bekannt, dass der hauseigene Horror-Titel „Dying: 1983“ auf den Konsolen zeitexklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht wird.

Eine Release-Entscheidung, die das Studio auf die exklusiven PS5-Features wie die Funktionen des DualSense-Controllers zurückführte. Ergänzend zu dieser Ankündigung ging Luo Xiangyu, der CEO von Nekcom, noch einmal auf die Arbeiten mit der PlayStation 5 ein und lobte die neue Sony-Konsole vor allem aufgrund ihrer Performance und ihrer neuen Features.

Entwickler von der Unreal Engine 5 begeistert

„Im Vergleich mit der Konsole der vorherigen Generation ist die Leistung der PS5 erheblich höher. Und sie verfügt über verbesserte Funktionen“, so Xiangyu. „Dies dient nicht nur der besseren Auflösung, sondern auch den feinen Details, dem realistischen Rendering, den fließenden FPS und dem 3D-Audio für eine präzise Positionierung. In Kürze werden all diese Level-Funktionen den Spielern eine bessere Erfahrung in Bezug auf Grafik, Audio und Gameplay bieten.“

Und weiter: „Ich erinnere mich an die erstaunliche technische Show der Unreal Engine 5 auf PS5 vor einem halben Jahr. Wenn ich an die Show zurückdenke, bin ich immer noch überrascht. Nehmen wir zum Beispiel das virtuelle Geometriesystem N, das wirklich zeigt, worum es bei der nächsten Generation geht und wie neue Technologien den Workflow und den Designansatz der Spieleentwicklung beeinflussen und sich von den derzeitigen traditionellen Grenzen lösen können. Das ausgefeilte Design der Hardware, kombiniert mit Verbesserungen in der Software, ist der Kern der nächsten Generation.“

„Als Indie-Game-Studio freuen wir uns über die enge Zusammenarbeit zwischen den Plattformen (PS / XBOX / NS) und dem Game-Engine-Anbieter. Es gibt uns festes Vertrauen in die Entwicklung; Dadurch können wir uns weniger Sorgen machen und neue Dinge ausprobieren“, heißt es abschließend.

Quelle: Gamingbolt

