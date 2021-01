SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated ist ein großer Erfolg

"SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated" verweilt seit mehr als einem halben Jahr auf dem Markt.

„SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated“ ist für THQ Nordic ein großer Erfolg. Schon im vergangenen Jahr gab das Unternehmen bekannt, dass der Titel die Millionenmarke knacken konnte. Und auch eine Verkaufszahl von zwei Millionen Exemplaren gilt laut Klemens Kreuzer, CEO von THQ Nordic, nicht mehr als ausgeschlossen.

„Es war ein fantastischer Erfolg für uns, mit einem Absatz von mehr als einer Million Einheiten. Und ich wäre nicht überrascht, wenn es eines Tages zwei Millionen werden“, so Kreuzer. „Ich denke, es gibt einen Markt für diese Art von Spielen. Die Community war so voller Freude.“

Es muss sich rechnen

Lizenzspiele sind keine Seltenheit und kommen seit vielen Jahren regelmäßig auf den Markt. Doch handelt es sich dabei in der Regel um keine Titel mit einem riesigen Budget. Auch „SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated“ ist kein sogenannter AAA-Titel. Das hat laut Kreuzer den Vorteil, dass für den kommerziellen Erfolg nicht mehrere Millionen Verkäufe erforderlich sind.

„Ich denke, im Lizenzgeschäft wurde vielleicht ein bisschen zu viel Wert auf Free-to-Play gelegt, und das Premium-Modell war in den letzten fünf bis zehn Jahren nicht so beliebt. Aber bei THQ Nordic streben wir nicht nach dem Super-AAA-Zeug, wo wir Millionen und Abermillionen brauchen, um erfolgreich zu sein“, so Kreuter.

Es handelt sich um ein Geschäftsmodell, das wir in den kommenden Jahren häufiger sehen werden. „Wir können das mit relativ geringen Stückzahlen machen, und deshalb denken wir, dass wir den Erfolg, den wir mit SpongeBob hatten, in Zukunft mit anderen Lizenzen wiederholen können. Wir arbeiten im Moment an einigen davon“, so die abschließenden Worte.

„SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated“ erschien am 23. Juni 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch. Mehr zum jüngsten Abenteuer des gelben Schwamms erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

