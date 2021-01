Call of Duty Black Ops Cold War: Termin und erste Details zum Midseason-Update enthüllt

Die Verantwortlichen von Treyarch haben einen Ausblick auf das kommende Midseason-Update von "Call of Duty: Black Ops Cold War" gegeben. In der nächsten Woche sollen neue Inhalte veröffentlicht werden.

Am gestrigen Abend veröffentlichten Treyarch und Raven Software ein neues Update für „Call of Duty: Black Ops Cold War“ sowie „Call of Duty: Warzone“ mit dem man sowohl die neue Playlist ins Spiel brachte als auch einige Fehler behebte und in der Warzone die Waffenbalance etwas überarbeitete. Auf der offiziellen Seite haben die Entwickler auch die vollständigen Patchnotes bereitgestellt. Die neue Playlist hatten wir bereits hier für euch zusammengefasst.

Neue Multiplayer- und Zombies-Inhalte

Allerdings haben die Entwickler auch eine kleine Vorschau auf das Midseason-Update von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ gegeben. Demnach sollen am 14. Januar 2020 neue Inhalte für den Multiplayer und Zombies erscheinen.

Von offizieller Seite heißt es diesbezüglich: „Nächste Woche wird Saison Eins noch größer mit neuen Inhalten im Multiplayer und Zombies! Bereitet euch mit eurem Trupp auf den Einstieg in einer massiven neuen Feuerteam-Karte im Sanatorium vor und kämpft in dem komplett neuen 6v6-MP-Modus ‚Dropkick‘ um die Kontrolle über die Nuklearcodes.“

Für die Zombies-Spieler wird man den „Cranked“-Modus einführen. Mit jedem Zombie-Kill wird man den Timer zurücksetzen, der den eigenen Tod bestimmt. Wie schon im Multiplayer wird man in „Cranked“ sterben, sobald der Timer auf 0 fällt. Somit sollte man sich stets auf die Jagd nach weiteren Kills begeben. Des Weiteren werden PlayStation-Spieler im „Onslaught“-Modus mit „Raid“ eine neue Karte sowie neue Dark Aether-Geheiminformationen erhalten.

Im Laufe der ersten Saison von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ sollen noch weitere Inhalte veröffentlicht werden. Entsprechende Details hat Treyarch bisher nicht verraten.

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ ist seit November 2020 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erhältlich. In aller Regelmäßigkeit werden neue Inhalte kostenlos ins Spiel gebracht. Lediglich der Battle Pass ist kostenpflichtig und erlaubt es einem Outfits, Embleme, Visitenkarten und mehr zu verdienen.

