PS5: Weiteres PS4-Spiel kompatibel – Update für Joe’s Diner

"Joe's Diner" kann auf der PS5 gespielt werden.

Die PlayStation 5 kam im vergangenen Jahr mit einer Abwärtskompatibilität auf den Markt, die nahezu alle Spiele der PS4 abdeckt. Eine Handvoll Ausnahmen gibt es allerdings. Auf sie machte Sony schon vor dem Launch der neuen Konsole aufmerksam.

Joe’s Diner mit PS5 kompatibel

Die ersten der in der verlinkten Meldung aufgelisteten Spiele erhielten bereits ein Update, mit dem die Abwärtskompatibilität hergestellt wurde, darunter „DWVR“ . Doch auch auf „Joe’s Diner“ müsst ihr auf der PS5 nicht mehr verzichten. Der Titel bekam ein etwa 500 MB großes Update verpasst, mit dem die Inkompatibilität behoben wurde.

Mit dem ersten Update, das je für das Spiel veröffentlicht wurde, erfolgte eine Anhebung auf die Version 1.01. Der Changelog bestätigt, dass „Joe’s Diner“ ab sofort mit der PlayStation 5 kompatibel ist.

Die Abwärtskompatibilität der PS5 unterliegt einigen Einschränkungen und Besonderheiten. Beispielsweise ist das gewohnte Share-Menü nicht verfügbar und ihr müsst auf die neuen Create-Funktionen zugreifen. Auch betonte Sony schon vor dem Launch der PS5, dass die neue HD-Kamera nicht mit PS4-Spielen kompatibel ist.

Ergänzend gab Sony die Empfehlung heraus, dass ihr PS4-Spiele auf der PS5 zunächst dahingehend prüfen solltet, ob die Umsetzung euren Wünschen entspricht, bevor ihr weiteres Geld in Addons und dergleichen investiert.

Die PS5 erschien hierzulande am 19. November 2020 in zwei unterschiedlichen Versionen. Das klassische Modell wird für 499,99 Euro angeboten. Die Digital-Edition, die ohne optisches Laufwerk ausgeliefert wird, kann für 399,99 Euro erworben werden, sobald die Verfügbarkeit hergestellt wird. Nach wie vor sind beide Modelle ausverkauft, was sich in den kommenden Wochen ändern sollte.

