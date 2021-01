Lords Of The Fallen: CI Games nennt aktuelle Verkaufszahlen zum Rollenspiel

Im Rahmen einer aktuellen Mitteilung sprachen die Verantwortlichen von CI Games über verschiedene hauseigene Titel. Unter anderem wurden aktuelle Verkaufszahlen zum Action-Rollenspiel "Lords Of The Fallen" genannt.

"Lords Of The Fallen" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Im Rahmen einer ausführlichen Mitteilung sprachen die Verantwortlichen des polnischen Publishers CI Games über verschiedene Projekte, die sich aktuell in Entwicklung befinden.

Unter anderem wurde darauf hingewiesen, dass sich die „Sniper“-Reihe mehr als elf Millionen Mal verkaufte. Auch zum mittlerweile seit einer ganzen Weile erhältlichen Action-Rollenspiel „Lords Of The Fallen“ wurden frische Absatzzahlen genannt. Wie bekannt gegeben wurde, fand das von Deck 13 Interactive entwickelte Fantasy-Abenteuer seit dem Release mehr als drei Millionen Abnehmer.

Arbeiten am Nachfolger laufen auf Hochtouren

„Lords Of The Fallen“ erschien im Oktober 2014 für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4. Seit einer ganzen Weile laufen die Arbeiten am Nachfolger von „Lords Of The Fallen“, der nach diversen Wechseln des Entwicklerteams in Kooperation zwischen Hexworks und den internen Teams von CI Games entsteht. Wie es kürzlich hieß, werden wir es bei „Lords of the Fallen 2“ mit dem bisher größten Projekt von CI Games überhaupt zu tun haben.

Zum Thema: Lords of the Fallen 2: Das bisher größte Projekt von CI Games – Neues Logo präsentiert

„Lords of the Fallen 2 ist unser größtes Projekt in Bezug auf die gesamten CI-Spiele. Das vorherige Spiel war ein Vollpreis-Release mit vollem Funktionsumfang und wir nähern uns dem nächsten mit einem noch größeren Umfang. Die Fortsetzung wird das Franchise in die dunkle Fantasie versetzen und ein überarbeitetes und herausforderndes Kampfsystem bieten“, kommentierte CI Games-CEO Marek Tymiński das Ganze.

„Lords of the Fallen 2“ befindet sich für den PC, die Xbox Series X/S und die PlayStation 5 in Entwicklung. Einen Releasetermin bekam das Action-Rollenspiel bisher allerdings nicht spendiert.

Quelle: CI Games

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Lords of the Fallen