Lords of the Fallen 2: Das bisher größte Projekt von CI Games – Neues Logo präsentiert

Zum Start in die Woche bedachte CI Games die wartenden Spieler nicht nur mit dem neuen Logo des kommenden Action-Rollenspiels "Lords of the Fallen 2". Darüber hinaus wurde versprochen, dass wir es hier mit dem bisher größten und ambitioniertesten Projekt von CI Games zu tun haben.

"Lords of the Fallen 2" erscheint unter anderem für die PS5.

Wirklich rund verliefen die Arbeiten am Action-Rollenspiel „Lords of the Fallen 2“ in den vergangenen Jahren wahrlich nicht.

Stattdessen entschloss sich CI Games dazu, das verantwortliche Entwicklerteam gleich mehrfach zu wechseln. Aktuell entsteht das Fantasy-Abenteuer in einer Kooperation zwischen Hexworks auf der einen und CI Games‘ internen Teams auf der anderen Seite. In einer aktuellen Mitteilung ging CI Games noch einmal auf „Lords of the Fallen 2“ ein und wies darauf hin, dass derzeit rund 80 Menschen an der Fertigstellung des Rollenspiels arbeiten.

Neues Logo vorgestellt

Weiter heißt es, dass sich die Spieler bei „Lords of the Fallen 2“ auf das bisher größte und ambitionierteste Projekt von CI Games freuen dürfen. Wann mit dem Release des Nachfolgers zu rechnen ist, verriet der polnische Publisher zwar nicht, stellte aber immerhin das neue Logo von „Lords of the Fall 2“ bereit. Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

„Lords of the Fallen 2 ist unser größtes Projekt in Bezug auf die gesamten CI-Spiele. Das vorherige Spiel war ein Vollpreis-Release mit vollem Funktionsumfang und wir nähern uns dem nächsten mit einem noch größeren Umfang. Die Fortsetzung wird das Franchise in die dunkle Fantasie versetzen und ein überarbeitetes und herausforderndes Kampfsystem bieten“, so CI Games-CEO Marek Tymiński.

„Unsere Strategie bei CI Games hat sich gegenüber der Strategie für die Jahre 2017 bis 2019 erheblich geändert. Während Lords of the Fallen 2 zum Vollpreis angeboten wird, bleibt Sniper Ghost Warrior Contracts 2 im mittleren Preissegment. Wir schätzen die Möglichkeit, über unsere zwei separaten Teams und unsere vielen externen Partner aus der ganzen Welt an einer Mischung von Spielen arbeiten zu können.“

