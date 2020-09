Lords of the Fallen 2: Neuer Entwickler bestätigt

"Lords of the Fallen 2" ging in die nächste Entwicklungsphase über. Das neue Studio Hexworks zeichnet sich fortan für die Produktion verantwortlich.

Wann das Sequel erscheinen wird, ist nach wie vor unklar.

Nachdem im vergangenen März bestätigt wurde, dass „Lords of the Fallen 2“ für PS5 und Xbox Series X veröffentlicht werden soll, war von diesem Vorhaben nicht mehr viel zu hören. Heute meldeten sich die Verantwortlichen mit einem Statement zurück und stellten zugleich den neuen Entwickler des Titels vor.

Neues Studio mit Veteranen

„Lords of the Fallen 2“ befindet sich derzeit bei Hexworks in Arbeit. Es ist ein neues Studio, das in Barcelona und Bukarest beheimatet ist. Beschäftigt sind dort 25 Veteranen aus der Branche, die Erfahrungen mit der Entwicklung von Triple-A-Spielen haben.

Der Executive Producer Saul Gascon zur heutigen Ankündigung : „Wir haben ein erstklassiges Team aus erfahrenen Entwicklern mit einer tiefen Faszination für ausgereifte Fantasy-Spiele zusammengestellt. Der Weg dorthin war intensiv, vor allem angesichts der weltweiten Lockdown-Situation. Aber durch die Zusammenarbeit mit Marek und Cezar haben wir ein großartiges Team zusammengestellt, das hauptsächlich aus unseren Netzwerken besteht.“

Gemeint sind Marek Tyminski, CEO von CI Games, sowie der Creative Director Cezar Virtosu, der ergänzend betonte: „Es ist eine berauschende Mischung aus Indie-Produktion und Fanarbeit, da wir kein großer Produktionsblock sind und wir alle aus den Schützengräben des Genres kommen, sodass wir unabhängig von unserer Nationalität dieselbe Spielsprache sprechen. Wir sind begeistert von unserer Mission und streben ein kreativ aufgeladenes Spielerlebnis im Rahmen des Genres an.“

Der Pressemeldung ist ebenfalls zu entnehmen, dass sich der Titel „von der Machtfantasie des Originals hin zu einer dunklen Fantasie wandeln“ und „viel loyaler gegenüber der herausfordernden Kampferfahrung sein“ wird, die von der Soulsborne-Community erwartet wird.

Wann mit einer Veröffentlichung von „Lords of the Fallen 2“ gerechnet werden kann, steht in den Sternen.

