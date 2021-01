Fallout New Vegas 2: Nachfolger soll sich laut Insider in Entwicklung befinden

"Fallout: New Vegas 2" soll sich in Entwicklung befinden.

In den vergangenen Jahren setzten sich die Spieler immer wieder für einen Nachfolger des 2010 für den PC, die Xbox 360 und die PlayStation 3 veröffentlichten Action-Rollenspiels „Fallout: New Vegas 2“ ein.

Für frische Spekulationen sorgt aktuell der Industrie-Insider Tyler McVicker, der unter dem Banner von „Valve News Network“ bereits für diverse Leaks verantwortlich war. Wie McVicker in einem aktuellen Statement zu verstehen gab, möchte er in den kommenden Wochen Insider-Informationen zu verschiedenen Themen unter das Volk bringen – darunter den Jubiläen von „Mario“ und „The Legend of Zelda“, „Back 4 Blood“ oder der Switch Pro, die in den letzten Monaten immer wieder durch die Gerüchteküchte geisterte.

Darüber hinaus gab McVicker zu verstehen, dass sich „Fallout: New Vegas 2“ in der Tat in Entwicklung befinden soll. Allerdings sollten wir erst in paar Jahren mit dem Release des Nachfolgers rechnen. „Ich erwarte Fallout New Vegas 2 in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts. Ich erwarte The Elder Scrolls 6 in 2026-7. Ich erwarte in den 2030er Jahren etwas, was einem Fallout 5 nahe kommt. Starfield ist das nächste, und selbst das braucht noch ein oder zwei Jahre“, so der Insider auf Twitter.

Offiziell bestätigt wurden die Angaben von McVicker bisher nicht. Zudem dürfte im Fall der Fälle die Frage im Raum stehen, ob ein mögliches Sequel zu „Fallout: New Vegas“ überhaupt noch für die PS5 erscheint. Schließlich gehören mittlerweile sowohl Bethesda Softworks, der Rechteinhaber der „Fallout“-Marke, als auch Obsidian Entertainment, das verantwortliche Studio hinter „Fallout: New Vegas“, zu Microsoft beziehungsweise den Xbox Game Studios.

Ob die PS5 bei zukünftigen Veröffentlichung von „The Elder Scrolls“-, „Wolfenstein“- oder „Fallout“-Titeln in der Tat leer ausgeht, bestätigte Microsoft bisher allerdings nicht. Stattdessen war lediglich die Rede davon, dass das Unternehmen von Fall zu Fall über Veröffentlichung außerhalb des Xbox-Ökosystems entscheiden möchte.

I expect FNV2 in the latter half of this decade. I expect TES6 in 2026-7. I expect anything close to a Fallout 5 in the 2030s.

Starfield is next, and even that needs another year or two.

— Tyler McVicker (@Tyler_McV) January 19, 2021