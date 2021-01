PS5: Mitglied des Launch-Teams präsentiert gold-weiße Version des DualSense

Der neue Controller der PS5: Der DualSense.

Mit der PlayStation 5 veröffentlichte Sony Interactive Entertainment auch einen komplett neuen Controller in Form des DualSense.

Das Standard-Modell des Controllers orientiert sich optisch an der PS5-Konsole und kommt in einer weiß-schwarzen Aufmachung daher. Via LinkedIn brachte Sony Interactive Entertainments Product-Design-Manager Joey Rabbit einen Schnappschuss einer exklusiven Version des DualSense in Umlauf, die von den Spielern sehr positiv aufgenommen wurde. Hierbei haben wir es einer Version in Gold und Weiß zu tun, die zusätzlich mit einer exklusiven Widmung versehen wurde.

Neue Farbvarianten wohl nur eine Frage der Zeit

Um euch erst gar keine falschen Hoffnungen zu machen: Für den Handel ist die gold-weiße Variante des DualSense nicht bestimmt. Stattdessen wurden lediglich die Mitglieder des PlayStation 5-Launch-Teams, die an der Markteinführung der Konsole mitwirkten, mit der exklusiven Variante des DualSense bedacht. Otto Normalverbraucher dürfen sich aber zumindest mit der Tatsache trösten, dass zusätzliche Farbvarianten des DualSense sicherlich nur eine Frage der Zeit sind.

Schließlich haben PlayStation-Controller in unterschiedlichen Farben eine lange Tradition und der DualSense dürfte hier höchstwahrscheinlich keine Ausnahme bilden. Bevor jedoch neue Farbvarianten des DualSense ins Rennen geschickt werden, dürfte es Sony beziehungsweise Sony Interactive Entertainment erst einmal darum gehen, die Lieferengpässe der PlayStation 5 zu beheben.

Aufgrund der hohen Nachfrage warten nämlich noch zahlreiche interessierte Spieler auf ihre Konsole beziehungsweise die Möglichkeit, sich diese zu sichern.

