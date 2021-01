PS5 kaufen: Gamestop.com nimmt heute Bestellungen an

Es scheint, dass der Verkauf langsam wieder angekurbelt wird.

In den vergangenen Wochen war es schwierig bis unmöglich, die PS5 zum Standardpreis zu bekommen. Hauptsächlich erfolgte der Verkauf auf eBay und Co, allerdings mit einem kräftigen Preisaufschlag. Doch es scheint, dass der Handel weitere Exemplare der PS5 zugesichert bekommt.

Schon in den vergangenen Tagen konnten einige Kunden von Saturn ihre vor Wochen bestellten Konsolen entgegennehmen. Zugleich kam das Gerücht auf, dass in der kommenden Woche weitere Händler wieder damit beginnen werden, die PS5 zu verkaufen. Der amerikanische Arm von GameStop legt schon heute los. Darauf verweist das Unternehmen in einem Tweet.

„Eine begrenzte Anzahl von PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch Konsolen-Bundles werden morgen auf GameStop verfügbar sein. Wir lassen es euch wissen, wenn sie live sind. Aber ihr möchtet vielleicht eure Post-Benachrichtigungen aktivieren, damit ihr nichts verpasst“, so die Handelskette am gestrigen Abend (Lokalzeit) auf dem offiziellen Twitter-Kanal.

❗Heads up❗– A limited number of PlayStation 5, Xbox Series X|S, AND Nintendo Switch console bundles will be available tomorrow on https://t.co/CYyCoH1dWE.

We’ll let you know when they’re live, but you might want to turn on post notifications so you don’t miss out! pic.twitter.com/tC3dUBDbKl

— GameStop (@GameStop) January 20, 2021