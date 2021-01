PS5 kaufen: Erneuter Verkaufsstart angeblich kommende Woche

Wann kann die PS5 wieder bestellt werden? Während in sämtlichen Online-Shops derzeit auf den Ausverkauf verwiesen wird, meint eine Insider-Quelle, dass in der kommenden Woche eine weitere Lieferung erfolgt. Bevorzugt abgearbeitet werden allerdings offene Bestellungen.

Schon vor dem Launch war die PS5 quasi ausverkauft.

Die PS5 kam zwar Mitte November 2020 auf den Markt. Doch gekauft werden kann sie nicht ohne Weiteres. Schon vor dem Launch der Hardware wurden die Spieler im Zuge der wenigen Vorbestellwellen von überlasteten Servern gequält. Doch auch viele Kunden, denen es gelang, eine Vorbestellung aufzugeben, warten weiterhin auf ihre Lieferung. Die recht holprige Markteinführung der PS5 rief bereits den Verbraucherschutz auf den Plan.

Doch ab wann kann die PS5 wieder bestellt bzw. gekauft werden? In den vergangenen Wochen gaben mehrere angebliche Insider eine Prognose ab, die jeweils weit verfehlt wurde. Auch begannen Entwickler damit, Bots zu programmieren, die alle bekannten Händler scannen sollen. Nicht selten werden damit nur die eigenen Angebote bzw. Webauftritte beworben. Letztendlich bleibt es dabei: Wann die PS5 wieder bestellt werden kann, ist eine Frage, die Tausende – vielleicht sogar Millionen – Kunden brennend interessieren dürfte.

Verkauf angeblich ab der kommenden Woche

Eine angebliche Insider-Quelle von Gameswirtschaft möchte inzwischen mehr erfahren haben. So berichtet die Publikation darauf aufbauend, dass in der kommenden Woche – also im Zeitraum vom 25. bis zum 31. Januar 2020 – mit weiteren Lieferungen an die Händler zu rechnen ist. Nähere Informationen liegen nicht vor.

Unabhängig davon, ob es tatsächlich zu einer Lieferung kommt, gibt es einen Haken: Noch immer sind erfolgte Bestellungen offen, sodass abgewartet werden muss, ob in absehbarer Zeit ein erneuter Verkauf vorgenommen werden kann. Auch ist nicht bekannt, ob die nicht näher genannte Insider-Quelle einen breiten Einblick in die Lieferkette hat oder vielleicht nur für den eigenen Shop spricht.

Doch Kopf hoch: Irgendwann in diesem Jahr wird sich die Lage entspannen und es darf getrost davon ausgegangen werden, dass im Zuge des Weihnachtsgeschäftes 2021 jeder Kunde, der eine PS5 erwerben möchte, auch eine bekommt. Aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie ist es allerdings schwierig, vorauszusagen, wann die Liefersituation verbessert werden kann. Bei vorangegangenen Hardware-Einführungen vergingen meist nur wenige Monate, bis die Konsolen regulär in den Regalen der Händler verweilten.

Lieferprobleme gibt es nicht nur bei der PS5. Auch die Xbox Series X und Xbox Series S werden von einer Lieferknappheit überschattet. In den vergangenen Wochen war es allerdings mit etwas Glück mehrfach möglich, die Hardware zu bestellen.

