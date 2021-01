Womöglich wird die PS5 in der kommenden Woche wieder verkauft.

Beim britischen Händler Game wurden heute weitere PS5-Konsolen verkauft. Erwartungsgemäß kam es im Onlineshop zu langen Wartezeiten. Allerdings waren die Bestände nach geschätzten 10 Minuten ausverkauft.

Doch es scheint, dass sich einmal mehr sogenannte Scalper in die Bestellsysteme einklinkten und den regulären Kunden zuvorkamen. In den sozialen Medien berichten zahlreiche Nutzer einer Bot-Software namens „Carnage“, dass sie es geschafft hätten, Dutzende von Bestellungen aufzugeben. Ziel dieser Massenbestellungen ist es in der Regel, die bestellten PS5-Konsolen völlig überteuert auf eBay und Co zu vertreiben.

Mehr als 2.000 Bestellungen

Auch auf dem Social-Media-Account des Carnage Bots wurde damit geworben, dass die Nutzer heute bei Game mehr als 2.000 Bestellungen aufgeben konnten. „2K+ Checkouts, Tausende an Gewinn gemacht“, hieß es dort . „Es wird einfach jedes Mal einfacher.“

Nachdem wütende Spieler den Twitter-Account des Bot-Anbieters mit Kritik und der Bitte, die Bestellungen wieder zu stornieren, überfluteten, sperrte Carnage schließlich das Twitter-Profil. Der britische Händler Game meldete sich bisher nicht zur Situation zu Wort.

Der Carnage Bot kam erstmals im September 2020 zum Einsatz. Mit einem solchen Programm zielen Nutzer in der Regel auf limitierte Artikel wie Schuhe und Disney-Merchandise ab, um diese mit Gewinn weiterverkaufen zu können. Doch dabei werden reguläre Kunden in ihren Möglichkeiten eingeschränkt.

Wann hierzulande weitere PS5-Bestellungen angenommen werden, ist nach wie vor offen. Im Laufe des Nachmittags berichteten wir darüber, dass es in der kommenden Woche zu weiteren Auslieferungen kommen könnte. Vermutet wird allerdings, dass vorrangig Kunden bedient werden, die ihre Bestellung bereits aufgeben konnten, aber bisher nicht beliefert wurden. Nachfolgend haben wir ein paar Produkteinträge verlinkt:

PS5 bestellen

Amazon (momentan ausverkauft)

Saturn (momentan ausverkauft)

Media Markt (momentan ausverkauft)

Zum Thema

None found

Die PS5 kam im November 2020 als Standardmodell sowie als Digital Edition auf den Markt. Die Preise liegen bei rund 500 und 400 Euro. Angeboten wird die Konsole bisher ausschließlich als weißes Modell. Allerdings kann die Hardware mit sogenannten PS5 Faceplates aufgehübscht werden.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5