PS5: Scalper greifen neue Kontingente ab – Erster Händler reagiert

Im Laufe des heutigen Tages erreichte uns die Meldung, dass es Scalpern in Großbritannien ein weiteres Mal gelang, sich mittels Bots zahlreiche PS5-Konsolen zu sichern. In der Zwischenzeit meldete sich auch die Handelskette GAME, die weiterhin von der Bot-Problematik betroffen ist, zu Wort.

Weiterhin ein begehrtes Gut: Die PlayStation 5.

Nachdem sich in den vergangenen Tagen abzeichnete, dass in Kürze offenbar neue PS5-Kontingente zur Verfügung stehen könnten, fand die Vorfreude vor allem in Großbritannien ein jähes Ende.

Via Twitter wiesen Scalper nämlich darauf hin, dass es ihnen mittels entsprechender Bots ein weiteres Mal gelang, sich zahlreiche PS5-Konsolen zu sichern, ehe Otto Normalverbraucher überhaupt die Möglichkeit hatten, ihr Glück zu versuchen. Unter anderem war die Rede davon, dass es mit Hilfe des sogenannten „Carnage Bots“ möglich war, bei der Handelskette GAME mehr als 2.000 PS5-Bestellungen aufzugeben. Entsprechend groß war der Frust der ehrlichen Kunden, die natürlich wenig Interesse daran haben, ihre Konsole zu Mondpreisen auf Plattformen wie eBay zu erstehen.

Es soll nur eine Konsole pro Kunde abgegeben werden

Um die Wogen ein wenig zu glätten, meldete sich der betroffene Händler GAME zu Wort und versicherte in einer Mitteilung an die Kunden, dass auch weiterhin an dem Vorhaben, pro Kunde lediglich eine PS5-Konsole abzugeben, festgehalten wird. Darüber hinaus werden die Bestellungen eingehend geprüft, was die Hoffnung aufkommen lässt, dass nicht allzu viele PS5-Konsolen in die Hände von Re-Sellern gelangen, die sie anschließend für überzogene Preise weiterverkaufen.

„Die PlayStation 5 ist weiterhin sehr gefragt und die Nachfrage überwiegt bei weitem das aktuelle Angebot. Wir haben strenge Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass an unserer Erklärung ‚1 Konsole pro Kunde‘ festgehalten wird, damit möglichst viele Einzelkunden erfolgreich einkaufen können“, so ein Sprecher der Handelskette zur aktuellen Entwicklung.

„Alle Vorbestellungen unterliegen automatischen Überprüfungen, und Bestellaktualisierungen wie Stornierungen nach diesen Überprüfungen erfolgen, nachdem ein Kunde eine gültige Bestellbestätigungs-E-Mail erhalten hat. Gegenwärtig sind diese Bestellungen noch Vorbestellungen und daher wurden noch keine Zahlungen von Kunden entgegengenommen. Die Zahlungen beginnen, sobald unsere Bestellchecks abgeschlossen sind“, heißt es abschließend.

Wann in Deutschland mit neuen PS5-Kontingenten zu rechnen ist, steht aktuell noch in den Sternen. Da in Großbritannien kürzlich weitere Vorbestellungen möglich waren, dürfte es aber auch hierzulande nicht mehr allzu lange dauern. Spekuliert wird, dass es möglicherweise schon nächste Woche so weit ist.

