Sega: Der Yakuza-Erfinder tritt aus dem Vorstand zurück

Toshihiro Nagoshi, der Schöpfer der „Yakuza“-Reihe, legt sein Amt als Chief Creative Officer nieder. Trotzdem bleibt der langjährige Sega-Entwickler dem Unternehmen erhalten und wird auch in Zukunft als Kreativdirektor tätig sein. Diese Änderung tritt jedoch erst am 1. April dieses Jahres in Kraft, weil an diesem Tag das neue Geschäftsjahr beginnt. Seine Nachfolge wird Yukio Sugino antreten. Der japanische Videospielentwickler gab diese Nachricht heute über Twitter bekannt.

Das Unternehmen wird umstrukturiert

Diese Maßnahme lässt sich mit einer größeren Umstrukturierung des Managements sowie des Managements bei Sega Sammy erklären. Bei Letzterem handelt es sich um ein ehemals unabhängiges Unternehmen, das im Jahre 2004 mit Sega verschmolz. Dort soll die Geschäftsstruktur transformiert werden und an das externe Umfeld angepasst werden. Das große Ziel davon ist es, die Unternehmensabläufe besser zu integrieren und das globale Geschäft anzukurbeln.

Nagoshi kam im Jahre 1989 zu Sega und prägte die Entwicklung des Unternehmens. Neben dem „Yakuza“-Franchise war er an der Produktion von „Virtua Fighter“ und der „Super Monkey Ball“-Reihe beteiligt. Vor neun Jahren stieg er schließlich zum Leiter der Kreativabteilung auf.

Im vergangenen Jahr feierte die „Yakuza“-Reihe übrigens ihr 15-jähriges Bestehen und kann über 14 Millionen verkaufte Exemplare vorweisen. Der letzte Teil ist im November für PS4, Xbox One, Xbox Series und PC in den Handel gekommen. Auch der Nachfolger befindet sich schon in Entwicklung.

