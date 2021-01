Nintendo Switch: Nach dem Wii U-Debakel ging es um alles oder nichts

In einem Interview blickte Reginald Fils-Aime, der ehemalige Präsident von Nintendo of America, noch einmal auf die Zeit nach dem Wii U-Debakel zurück. Wie er zu verstehen gab, ging es für Nintendo nach der kommerziellen Bruchlandung mit der Wii U in der Switch-Ära um alles.

Nintendos Switch

In den vergangenen Wochen erreichten uns ein weiteres Mal diverse Erfolgsmeldungen rund um Nintendos Switch. In Japan beispielsweise brachte es die Switch im vergangenen Jahr auf einen Marktanteil von mehr als 85 Prozent.

In einem Interview blickte Reginald Fils-Aime, der ehemalige Präsident von Nintendo of America, noch einmal auf die Anfänge der Switch-Ära zurück und wies darauf hin, dass es für Nintendo nach dem Misserfolg der Wii U, die sich weltweit gerade einmal 13,5 Millionen Mal verkaufte, mit der Switch um alles oder nichts ging. Für ein Unternehmen wie Nintendo, dessen einziges Geschäft aus Videospielen besteht, eine bedrohliche Situation.

Fils-Aime stolz auf seine Zeit bei Nintendo

„Die Leute vergessen, als die Wii U auf den Markt kam, war die Performance in diesem Lebenszyklus so schlecht, dass ich meine, es war die am schlechtesten verkaufte Plattform. Ich denke, Virtual Boy war ein bisschen schlechter, aber die Wii U hat sich auf dem Markt ziemlich radikal unterdurchschnittlich entwickelt“, so Fils-Aime. „Und wenn Ihr einziges Geschäft Videospiele sind, die als nächstes erfolgreich sein müssen…“

„Switch ist weiterhin eine dynamische Plattform, die sich außergewöhnlich gut verkauft“, heißt es weiter. „Und die Fähigkeit des Unternehmens, das Konzept zu entwickeln, es zum Leben zu erwecken, es auf den Markt zu bringen, nicht nur großartige Inhalte von Erstanbietern, sondern auch großartige Inhalte von Drittanbietern und unabhängigen Entwicklern zu haben – das ist etwas, auf das ich immer stolz sein werde.“

„Zusammen mit so vielen anderen Dingen, an denen ich beteiligt war, war die Switch wirklich ein Make-or-Break-Produkt für das Unternehmen und wurde zum Glück zu einem Hit“, so Reggie abschließend.

