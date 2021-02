Xbox Series X/S kaufen: Ende der Lieferengpässe erst in ein paar Monaten?

Genau wie die PlayStation 5 kämpft die Xbox Series X mit Lieferengpässen und ist bei jeder kleinen Nachlieferung umgehend restlos vergriffen. In einem Interview stellte Microsofts Mike Spencer die Kunden darauf hin, dass frühestens in ein paar Monaten mit einer Entspannung der Lage zu rechnen ist.

Die Xbox Series X kämpft weiter mit Lieferengpässen.

Seit der offiziellen Markteinführung der beiden neuen Konsolen im November des vergangenen Jahres haben sowohl die Xbox Series X als auch die PlayStation 5 mit Lieferengpässen zu kämpfen.

Finden neue Konsolen den Weg in den Handel, sind diese in der Regel innerhalb weniger Minuten vergriffen. Eine Entwicklung, die immer mehr Spieler frustriert. Nachdem Sony bereits vor ein paar Wochen versicherte, dass regelmäßig neue PS5-Konsolen an den Handel ausgeliefert werden sollen, sprach Mike Spencer, Microsofts Head of Investor Relations, im Interview mit der New York Times über die Verfügbarkeit der Xbox Series X/S. So viel vorweg: Gute Nachrichten für wartende Kunden sehen sicherlich anders aus.

Jede produzierte Konsole wird verkauft

Laut Spencer wurde im vergangenen Quartal jede produzierte Xbox Series X- beziehungsweise Xbox Series S-Konsole an den Handel ausgeliefert und verkauft. Auch wenn dies für einen Rekordstart in der Geschichte der Xbox-Marke sorgte, gingen bisher natürlich zahlreiche Spieler leer aus. Um erst gar keine falschen Hoffnungen zu wecken, versicherte Spencer, dass Microsoft so schnell wie möglich neue Konsolen an den Handel ausliefern möchten.

Zum Thema: PS5 & Xbox Series X: AMD erwartet Lieferengpässe bis Mitte 2021

Vorerst sollten wir allerdings nicht damit rechnen, dass sich die Lage entspannt. Laut Spencer sei frühestens im Juni dieses Jahres damit zu rechnen, dass die Lieferengpässe der Xbox Series X/S ein Ende haben beziehungsweise ausreichend Konsolen zur Verfügung stehen, um die Nachfrage zu decken. Eine Begebenheit, die unter anderem auf die Tatsache zurückzuführen sei, dass derzeit viele Firmen um die Produktionskapazitäten von Firmen wie AMD buhlen.

Kürzlich meldete sich bereits AMD selbst zu Wort und wies darauf hin, dass das Unternehmen ebenfalls davon ausgeht, dass sich die Lieferengpässe der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox der neuen Generation noch bis Mitte des Jahres hinziehen.

Quelle: New York Times

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Xbox Series X