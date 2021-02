Mass Effect Legendary Cache: Sonder-Edition mit N7-Helm vorgestellt

Die "Mass Effect: Legendary Edition" erscheint im Mai 2021.

Nachdem sich in den vergangenen Wochen entsprechende Gerüchte sehr hartnäckig hielten, wurde die „Mass Effect: Legendary Edition“ am gestrigen Dienstag auch offiziell angekündigt.

An Bord befinden sich technisch überarbeitete Fassungen der ursprünglichen „Mass Effect“-Trilogie sowie mehr als 40 Download-Inhalte. Ergänzend zur offiziellen Ankündigung der „Mass Effect: Legendary Edition“ kündigte Electronic Arts eine exklusive Sammler-Edition in Form des „Mass Effect Legendary Cache“ an. Zu den Highlights der Sammlerausgabe gehört sicherlich der nachgestellte N7-Helm.

Diese Inhalte befinden sich an Bord

Bei dem N7-Helm haben wir es laut offiziellen Angaben mit weit mehr als nur einer simplen Dekoration zu tun, da der Helm auch getragen beziehungsweise genutzt werden kann. Wie sich der N7-Helm optisch macht, verrät euch das angehängte Video. Beispielsweise zieren LEDs das Visier. Darüber hinaus kann mit einem Schalter zwischen „Paragon Blue“ und „Renegade Red“ hin- und hergeschaltet werden.

Zu den weiteren Inhalten des „Mass Effect Legendary Cache“ gehören ein „Morality Spinner Pin“, ein „N7 Acceptance Letter“, zwei „Canvas Art Prints“ sowie ein Steel-Case für die „Mass Effect: Legendary Edition“. Das Spiel an sich ist jedoch nicht enthalten.

Die „Mass Effect Legendary Cache“ kann in den nächsten sieben Tagen über den offiziellen Store vorbestellt werden.

