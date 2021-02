PS4 & PS5: Aktivität der Spieler legte im Dezember 2020 deutlich zu

Die PS5 wurde im letzten Quartal 4,5 Millionen Mal ausgeliefert.

In dieser Woche legte Sony Interactive Entertainment den Geschäftsbericht zum am 31. Dezember 2020 zu Ende gegangenen Quartal vor.

In diesem wurde unter anderem bestätigt, dass die PlayStation 5 im letzten Quartal rund 4,5 Millionen Mal an den Handel ausgeliefert und auch verkauft wurde. Wie weitere Zahlen verdeutlichen, erfreut sich der PlayStation Plus-Dienst auf der PlayStation 5 großer Beliebtheit. Demnach nennen stattliche 87 Prozent der PlayStation 5-Spieler eine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft ihr Eigen.

Eine Entwicklung, die in erster Linie natürlich auf die Tatsache zurückzuführen sein dürfte, dass zum Launch der PlayStation 5 vor allem Hardcore-Gamer zugriffen, die ohnehin über ein aktives PlayStation Plus-Abo verfügten. Auch die „PlayStation Plus Collection“, mit der ausgewählte PS4-Titel wie „Bloodborne“ oder „Persona 5“ ohne zusätzliche Kosten auf der PlayStation 5 gespielt werden können, dürfte für ein PlayStation Plus-Abo sprechen.

Eine weitere Statistik: Im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum legte die Spielzeit der Nutzer auf den PlayStation-Plattformen im Dezember 2020 um 30 Prozent. Auch hier dürfte sich der Launch der PlayStation 5 im November des vergangenen Jahres maßgeblich auf die Statistiken ausgewirkt haben.

Abschließend ging Sony Interactive Entertainment noch einmal auf die Lieferengpässe der PlayStation 5 ein und versprach, dass das Konzern alles unternimmt, um die Nachfrage so schnell wie möglich zu decken.

Wann im Endeffekt mit neuen PlayStation 5-Kontingenten zu rechnen ist, ist aber weiter offen.

