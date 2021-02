Destruction AllStars: Hotfix 1.2.2 steht zum Download bereit

Sony Interactive Entertainment und die zuständigen Entwickler von Lucid Games haben einen neuen Hotfix für das Fahrzeug-Kampfspiel „Destruction AllStars“ veröffentlicht. Mit dem Hotfix 1.2.2 haben die Verantwortlichen einige kleine Änderungen am Spiel vorgenommen.

Sprachchat wurde deaktiviert

Die offiziellen Patchnotes sind auch recht überschaubar. Folgende Anpassungen können die Spieler mit dem neuen Patch erwarten:

Die Sprachkommunikation in Multiplayer wurde standardmäßig für alle Spieler deaktiviert Wir arbeiten aktiv an langfristigen Verbesserungen am Sprachkommunikationssystem

Es wurden mehrere Abstürze des Clients behoben, die mit den Multiplayer-Lobbies und der UL zusammenhingen

Bei „Destruction AllStars“ handelt es ich um ein Fahrzeug-Kampfspiel, in dem die Spieler mit verschiedenen Charakteren und Fahrzeugen in einer Arena gegeneinander antreten, um sich gegenseitig zu zerstören. Wenn das eigene Fahrzeug zerstört wird, findet man sich mit dem Charakter auf der Suche nach einem neuen Gefährt wieder. Daraufhin kann man in der Arena herumspringen und auch einen Wagen des Gegners kapern, um ihn zu zerstören oder zu stehlen.

„Destruction AllStars“ ist seit wenigen Tagen für die PlayStation 5 erhältlich. Wer PlayStation Plus abonniert hat, kann den Titel ohne Zusatzkosten herunterladen. In unserem Test kamen wir zu folgendem Fazit: „Einsteigen, Chaos anrichten und Spaß haben: Genau das ist „Destruction Allstars“. Der Action-Racer möchte gar nicht, dass man Stunden und Tage mit ihm verbringt. Aber für ein paar launige Runden nach Feierabend oder gar gemeinsam mit Freunden ist der ‚Destruction Derby‘-Vetter allemal gut.“

