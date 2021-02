Chivalry 2: Release-Termin, Closed Beta und Trailer

Der Launch des Spiels erfolgt im Juni. Schon im März könnt ihr in eine Beta eintauchen.

Deep Silver und die Torn Banner Studios haben verraten, wann der Mittelalter-Multiplayer-First-Person-Slasher „Chivalry 2“ veröffentlicht wird. Spieler, die mit dem Titel liebäugeln, sollten den 8. Juni 2021 rot im Kalender einkreisen. An diesem Tag soll der Marktstart für PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X und PS5 erfolgen.

Beta startet im März

Doch auch im kommenden Monat könnt ihr bereits einen Blick auf „Chivalry 2“ werfen und euch mit den Spielmechaniken beschäftigen. Denn vom 26. bis zum 29. März 2021 findet auf allen Plattformen, für die der Titel veröffentlicht wird, ein geschlossener Betatest statt. Teilnehmen daran können alle Vorbesteller. Abgerundet werden die neusten Ankündigungen von einem Trailer, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt.

Mit „Chivalry 2“ erwartet euch ein Mehrspieler-Slasher in der Ego-Perspektive. Inspirieren ließen sich die Entwickler laut der eigenen Aussage von den „epischen Schlachten aus Mittelalterfilmen“. Im Spielverlauf durchlebt ihr Kämpfe, die „von donnernden Kavallerieangriffen über Stürme aus brennenden Pfeilen bis hin zu weitläufigen Burgbelagerungen“ geprägt sind.

„Schlage dich durch gewaltige Schlachtfelder mit 64 Spielern. Katapulte erschüttern die Erde, während du Burgen belagerst, Dörfer niederbrennst und die dreckigen Bauern niedermähst, um Team-Ziele zu erfüllen. Stürze dich hoch zu Ross in die Schlacht und erkämpfe dir deine Ehre mit dem Schwert“, so die Macher in der offiziellen Beschreibung des Spiels.

Nachfolgend seht ihr den heutigen Trailer zu „Chivalry 2“. Mehr Details zum Spiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht, die sich nach einem Klick auf diesen Link öffnet.

