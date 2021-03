Chivalry 2: Release-Termin, Closed Beta und Trailer – Update

Der Launch des Spiels erfolgt im Juni. Schon im März könnt ihr in eine Beta eintauchen.

Update: Die Beta von „Chivalry 2“ wurde ein wenig verschoben. Erst im Zeitraum vom 23. bis zum 26. April 2021 soll sie stattfinden. Auf die finale Veröffentlichung habe die Beta-Verschiebung keinen Einfluss.

The Chivalry 2 Cross-Play Closed Beta has moved to April 23-26, 2021 on PC (Epic Games Store), Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 4 & PS5.

This delay has no impact on the final release date for Chivalry 2 of June 8, 2021 on all platforms.https://t.co/mUYdW6CSF3

— Chivalry 2 (@ChivalryGame) March 9, 2021