Overcooked! All You Can Eat: PS4-Termin und neuer Trailer

"Overcooked! All You Can Eat" erobert die Last-Gen-Hardware, denn die Sammlung wird am 23. März 2021 für PS4 auf den Markt, nachdem im November ein Launch für die PS5 erfolgte.

„Overcooked! All You Can Eat“, das im November 2020 zunächst für PlayStation 5 und Xbox Series X/S auf den Markt gebracht wurde, erscheint am 23. März 2021 zum Preis von 39,99 Euro auf PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC (via Steam). Das gaben der Publisher Team17 und der Entwickler Ghost Town Games am Montagnachmittag bekannt. Die Versionen für PlayStation 4 und Switch werden sowohl physisch als auch digital verfügbar gemacht. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr einen Trailer zum Spiel.

Mehr als 200 Level

„Overcooked! All You Can Eat“ enthält mehr als 200 Level aus beiden zugrundeliegenden „Overcooked!“-Spielen, einschließlich aller Downloadinhalte. Als Nachspeise gibt es sieben neue Level und einen Assist-Modus, der komplett in bis zu 4K überarbeitet wurde und mit flüssigen 60 Bildern pro Sekunde läuft. Auf der Switch sind es leistungsbedingt nur 30 Bilder pro Sekunde.

Die Spieler erhalten nicht nur drei neue und exklusive Köche. Sie können auch aus dem gesamten Backkatalog von über 80 verhängnisvollen Köchen wählen, von denen jeder mindestens eine neue alternative Skin-Variante besitzt. Nur für eine begrenzte Zeit steht The Muppet’s Swedish Chef zum kostenlosen Download für alle „Overcooked! All You Can Eat“-Spieler bereit.

„Overcooked! All You Can Eat“ enthält außerdem neue Zugänglichkeitsoptionen und einen Assistenzmodus, der die Möglichkeit bietet, die Levelzeiten zu erhöhen, die Punktzahl für jede Mahlzeit zu steigern, die Rezeptzeiten zu verlängern und den Ablauf von Bestellungen zu deaktivieren. Zu den Zugänglichkeitsoptionen gehören farbblindenfreundliche Kochanzeigen, eine skalierbare Benutzeroberfläche und die Möglichkeit, legastheniefreundlichen Text zu aktivieren.

Der plattformübergreifende Multiplayer-Modus wird in einem kostenlosen Update nach dem Launch für alle Plattformen verfügbar gemacht.

