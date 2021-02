Rainbow Six Quarantine: Offenbar neuer Name des Shooters durchgesickert

Allem Anschein nach entschloss sich Ubisoft in der Tat dazu, den Namen des kommenden Shooters "Rainbow Six Quarantine" aufgrund der COVID-19-Pandemie zu überarbeiten. Dies lassen Bilder zum Boot-Bildschirm entnehmen, die nun im PlayStation Network auftauchten.

"Rainbow Six Quarantine" erscheint im Geschäftsjahr 2021/2022.

Zu den Titeln, mit denen Ubisoft im laufenden Geschäftsjahr um die Gunst der Kunden buhlt, gehört unter anderem der kooperative PvE-Shooter „Rainbow Six Quarantine“.

Vor wenigen Tagen räumte Yves Guillemot, der CEO des französischen Publishers, bereits ein, dass sein Unternehmen intern über eine Namensänderung nachdenkt, da der Name von „Rainbow Six Quarantine“ in Zeiten der COVID-19-Pandemie und ihrer Auswirkungen vom einen oder anderen als nicht angebracht empfunden werden könnte. Aktuellen Berichten zufolge scheinen sich die Verantwortlichen von Ubisoft in der Tat zu einer Namensänderung entschieden zu haben.

Aus Quarantine wird offenbar Parasite

So tauchten in den Datenbanken des PlayStation Networks Bilder zum Boot-Bildschirm und dem Dashboard-Symbol des Shooters auf, die nahelegen, dass „Rainbow Six Quarantine“ in „Rainbow Six Parasite“ umbenannt wurde. Eine offizielle Bestätigung der Namensänderung liegt zwar noch nicht vor, dürfte im Fall der Fälle aber sicherlich nicht mehr lange auf sich warten lassen.

„Rainbow Six Quarantine“ beziehungsweise „Rainbow Six Parasite“ befindet sich für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S sowie die PlayStation 5 in Entwicklung und verspricht laut offiziellen Angaben spannende kooperative Gefechte in düsteren und lebensfeindlichen Umgebungen.

Für die nötige Abwechslung sollen unterschiedliche Charakterklassen mit individuellen Fähigkeiten und optionale Ziele, mit denen sich zusätzliche Belohnungen freischalten lassen, sorgen.

