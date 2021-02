Rainbow Six Quarantine: Ubisoft denkt über eine Namensänderung nach

Der kooperative Shooter "Tom Clancy's Rainbow Six: Quarantine" könnte in Zukunft einen anderen Namen tragen. Aufgrund der Covid-19-Pandemie denkt Ubisoft über eine Namensänderung nach.

Der französische Publisher möchte auf dem Erfolg des Taktik-Shooters „Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege“ aufbauen und mit „Tom Clancy’s Rainbow Six: Quarantine“ einen kooperativen Shooter auf den Markt bringen, der die Spieler gegen eine außerirdische Bedrohung stellen soll.

Covid-19-Pandemie könnte Änderung erforderlich machen

In der aktuellen Q&A-Sitzung der Investoren, die nach der Veröffentlichung der aktuellsten Finanzergebnisse stattfand, kam bezüglich des Koop-Shooters eine Frage auf. Möchte Ubisoft weiterhin ein Spiel mit solch einem provokativen Titel veröffentlichen, während weiterhin eine Pandemie grassiert?

Der Ubisoft-CEO Yves Guillemot betonte, dass sich das Unternehmen den Umstand genauer anschaut. Allerdings habe man zum aktuellen Zeitpunkt noch nichts Neues mitzuteilen. Dementsprechend könnte eine Namensänderung ins Haus stehen, um die Assoziation mit der Covid-19-Pandemie abzustreifen. Da stellt sich nur die Frage, wie „Tom Clancy’s Rainbow Six: Quarantine“ in Zukunft heißen könnte oder ob weitere Änderungen aufgrund der Pandemie am Spiel vorgenommen werden.

Einen konkreten Erscheinungstermin hat der Koop-Shooter noch nicht erhalten. Dementsprechend wird sich in den kommenden Monaten zeigen, wie es mit dem Spiel weitergeht, nachdem es bereits mehrfach verschoben wurde. Schließlich erfolgte die ursprüngliche Ankündigung im Rahmen der E3 2019 und es wurde von einigen internen Problemen berichtet.

Sollte Ubisoft weitere Informationen zu „Tom Clancy’s Rainbow Six: Quarantine“ enthüllen, lassen wir euch umgehend davon wissen.

