BlizzConline: 2021 mit dem Diablo 2-Remaster und mehr?

Enthüllung des "Diablo 2"-Remasters auf der BlizzCon 2021?

In den vergangenen Monaten geisterte die mögliche Remastered-Fassung zum Action-Rollenspiel-Klassiker „Diablo 2“ regelmäßig durch die Gerüchteküche.

Nachdem Activision Blizzard im Rahmen des Geschäftsbericht zum am 31. Dezember 2020 zu Ende gegangenen Quartal darauf hinwies, dass das Unternehmen in diesem Jahr mindestens einen Remastered-Titel veröffentlichen möchte, soll die offizielle Enthüllung von „Diablo 2: Resurrected“ nun unmittelbar bevorstehen. Dies möchte zumindest der Insider „Kaiser499“ in Erfahrung gebracht haben, der mit seinen Aussagen zu Spielen wie „Diablo 4“ oder „Overwatch 2“ in der Vergangenheit des Öfteren richtig lag.

Wie Twitter nannte dieser Projekte, die auf der BlizzCon 2021, die am kommenden Freitag, den 19. Februar 2021 startet, vorgestellt beziehungsweise angekündigt werden sollen – darunter auch die besagte Remastered-Fassung zu „Diablo 2“. Doch noch weitere Enthüllungen sind laut dem Insider geplant.

Anbei die von ihm veröffentlichte Übersicht.

BlizzCon 2021: Mögliche Ankündigungen

World of Warcraft: The Burning Crusade Classic

Diablo 2 Resurrected

Erweiterung zu Hearthstone

Releasetermin zu Diablo: Immortal

Ankündigung für Mobile – darunter Warcraft Pet Battle Game

Neue Helden, Maps, Lore-Sneak-Peak für Overwatch 2

Neue Klasse, Areal-Enthüllung für Diablo 4

Offiziell bestätigt wurden die Angaben des Insiders bisher allerdings nicht.

