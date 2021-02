Guilty Gear Strive: Offene Beta mit Serverausfällen auf PS5 und PS4 gestartet

Das Kampfspiel "Guilty Gear: Strive" ist auf PlayStation 5 und PlayStation 4 in die offene Beta gestartet. Allerdings haben die Server aktuell noch mit Problemen zu kämpfen. Arc System Works arbeitet bereits mit Hochdruck an einer Lösung.

Nachdem gestern bereits Vorbesteller der digitalen Version des kommenden Kampfspiels „Guilty Gear: Strive“ die Beta spielen durften, dürfen ab heute alle Spieler auf PlayStation 5 und PlayStation 4 loslegen. Allerdings gibt es da ein entscheidendes Problem: die Server sind bereits ausgefallen.

Server sollen so schnell wie möglich wieder laufen

Wie die zuständigen Entwickler von Arc System Works via Twitter mitteilen, führt man aktuell eine Notfallwartung durch. So heißt es: „Aufgrund eines Serverproblems, das sich aktuell unter Beobachtung befindet, kann das Spiel immer noch nicht gespielt werden. Wir führen aktuell einen finalen Check in einer Testumgebung durch. Wir bitten euch noch etwas länger Geduld zu haben. Es tut uns wirklich leid.“

Somit hofft man, dass man in den nächsten Stunden die Server wieder zum Laufen bringen kann. Ursprünglich begann die offene Beta um 4 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Ob die Testphase noch einmal um die ausgefallenen Stunden verlängert werden wird, ist bisher nicht bekannt. Für entsprechende Informationen kann man auf dem offiziellen Twitter-Kanal von Arc System Works nach Updates Ausschau halten.

In der Beta von „Guilty Gear: Strive“ werden 13 der insgesamt 16 Charaktere zur Verfügung stehen. Des Weiteren kann man sich im Trainingsmodus, im Versus-Modus und vor allem auch im Online-Modus versuchen. Somit sollte die Testphase bereits einen guten Einblick in das Kampfspiel gewähren, das ab dem 9. April 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und den PC (via Steam) erhältlich sein wird. Wer sich die Deluxe oder Ultimate Edition für die Konsolen kauft, darf bereits am 6. April 2021 loslegen.

