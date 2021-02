Final Fantasy XVI: Director spricht von einem „actionreichen Rollenspiel“

In einem Radio-Interview verlor Game-Director Naoki Yoshida ein paar Worte über sein aktuelles Projekt "Final Fantasy XVI". Wie Yoshida zu verstehen gab, steht uns mit dem neuesten Ableger der langlebigen Serie ein "actionreiches Rollenspiel" ins Haus.

"Final Fantasy XVI" erscheint zeitexklusiv für die PS5.

„Final Fantasy XVI“ gehörte zu den ersten großen Third-Party-Titeln, die im vergangenen Jahr für die PlayStation 5 angekündigt wurden.

„Final Fantasy XVI“ entsteht unter der Leitung von Game-Director Naoki Yoshida, unter dessen Aufsicht bereits das zunächst gescheiterte Online-Rollenspiel „Final Fantasy XIV“ wieder auf Kurs gebracht wurde. In einem Radio-Interview verlor Yoshida ein paar Worte über sein aktuelles Projekt und wies darauf hin, dass uns mit „Final Fantasy XVI“ ein actionreiches Rollenspiel ins Haus stehen wird. Näher ins Detail ging er zwar nicht, wir können aber wohl davon ausgehen, dass er sich hier unter anderem auf das Kampfsystem bezieht.

Anfänger sollen an die Hand genommen werden

Gleichzeitig sprach Yoshida über die angepeilte Zielgruppe und versprach, dass sich auch Neulinge, die bisher nur wenig mit Action-Titeln am Hut hatten, schnell zurechtfinden werden, da „Final Fanatsy XVI“ Einsteiger an die Hand nimmt. Derzeit arbeite sein Team fieberhaft daran, die Geschichte des Rollenspiels zu verfassen. Wann mit weiteren Details zur Handlung von „Final Fantasy XVI“ zu rechnen ist, ließ der Game-Director offen.

Kürzlich merkte Yoshida allerdings an, dass er und sein Team bei der Veröffentlichung neuer Details vorsichtig zu Werke gehen möchten, um keine falschen Erwartungen zu schüren. „Wenn wir also weitere Informationen zu Final Fantasy XVI veröffentlichen, hoffen wir zu zeigen, welche Art von Spiel es sein wird und für welche Art von Begeisterung es sorgen wird“, so Yoshia vor wenigen Tagen.

„Final Fantasy XVI“ erscheint zu einem bisher nicht näher genannten Termin für die PlayStation 5.

