It Takes Two: Kommentierte Spielszenen aus dem kooperativen Abenteuer

Passend zum nahenden Release im kommenden Monat zeigt sich das Coop-Abenteuer "It Takes Two" in einem frisch veröffentlichten Gameplay-Video. Dieses liefert euch brandneue kommentierte Spielszenen aus dem nächsten Projekt der Hazelight Studios.

"It Takes Two" erscheint Ende März.

Nach dem kommerziellen Erfolg von „A Way Out“ arbeiteten die Entwickler der Hazelight Studios in den vergangenen Monaten an ihrem neuen Projekt „It Takes Two“.

Der neue Titel des schwedischen Studios versteht sich erneut als ein kooperatives Abenteuer und erreichte kürzlich den Gold-Status. Passend dazu ließen die kreativen Köpfe hinter „It Takes Two“ einen frischen Gameplay-Trailer springen, der euch neue und kommentierte Spielszenen aus dem kooperativen Titel liefert. Das besagte Video haben wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht eingebunden.

Rettet eure Ehe

„It Takes Two“ wird in Zusammenarbeit mit Electronic Arts‘ EA Originals-Label veröffentlicht und erscheint am 26. März 2021 für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5. Nintendos Switch wird laut offiziellen Angaben wohl leer ausgehen. „It Takes Two“ versteht sich als ein Coop-Titel, in dem die Spieler in die Rollen der beiden Protagonisten Cody und May schlüpfen.

Nachdem sich die beiden scheiden ließen, wurden sie in Puppen verwandelt und stehen nun vor der Aufgabe, ihre Probleme zu klären und ihre Ehe zu retten. Wie kürzlich bestätigt wurde, arbeiten die Macher der Hazelight Studios an einer Demo zu „It Takes Two“, die interessierten Spielern die Möglichkeit bieten wird, einen Blick auf die erste Stunde des Abenteuers zu werfen.

Einen konkreten Termin spendierten die Hazelight Studios der Demo bisher allerdings nicht.

