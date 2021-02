PS5: Sony hat die Nachfrage unterschätzt und verspricht „anständige Zahlen“

Hält die Knappheit bis Weihnachten 2021 an?

Die PS5 war im Grunde schon vor dem Launch im vergangenen November ausverkauft. Und seit der Markteinführung der neuen Konsole können nur sporadisch Bestellungen aufgegeben werden. Im Laufe des Vormittags waren die beiden PS5-Editions bei Müller erhältlich. Und erneut kam es aufgrund des Andrangs zu technischen Ausfällen beim Bestellvorgang.

In einem Interview nahm sich Sonys Jim Ryan der aktuellen Liefersituation an. Dabei betonte er, dass die Nachfrage nach der PS5 unterschätzt wurde. „Die Nachfrage war größer als wir erwartet haben“, so Ryan. „Das, zusammen mit den komplexen Problemen in der Lieferkette, führte zu einem etwas geringeren Angebot als wir ursprünglich erwartet hatten.“

Lieferknappheit auch beim PS4-Launch

Unabhängig von COVID-19 und Co war allerdings nicht zu erwarten, dass die PlayStation 5 in den ersten Monaten nach der Markteinführung in ausreichenden Mengen im Handel verweilen wird. Auch die PlayStation 4 war im ersten Halbjahr von einer enormen Lieferknappheit betroffen. Allerdings scheint es, dass im Fall der PS5 eine Liefersituation befürchtet werden muss, die länger kritisch bleibt.

Ryan zufolge werde die Produktion von PS5-Konsolen jetzt „stetig hochgefahren“. In diesem Zusammenhang erwartet Sony, dass in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 „wirklich anständige Zahlen“ produziert werden können.

„Es wird jeden Monat im Laufe des Jahres 2021 besser werden“, so Ryan. „Das Tempo der Verbesserung in der Lieferkette wird im Laufe des Jahres zunehmen, so dass ihr, wenn wir in der zweiten Hälfte [2021] ankommen, wirklich anständige Zahlen sehen werdet“, so Ryan im Wortlaut.

Fraglich ist, ob Sony die PS5-Nachfrage bis zum Weihnachtsgeschäft 2021 vollständig befriedigen kann. Es gebe nur „wenige Zauberstäbe, die man schwingen kann“.

Die PS5 kam im November 2020 in den USA, Europa, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea auf den Markt. Nach einer „beispiellosen“ Verbrauchernachfrage betonte Ryan vor einiger Zeit, dass die Plattform „den größten Konsolenstart aller Zeiten“ hinlegen konnte. Bis zum Ende des vergangenen Jahres war Sony in der Lage, 4,5 Millionen Exemplare der PS5 auszuliefern.

