PS5: Weitere Spiele „Made in Japan“ versprochen

Jim Ryan, der Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment, betonte in einem Famitsu-Interview, dass der PS5-Hersteller weiterhin auf Spiele "Made in Japan" setzen wird.

Japanische Spiele sollen in der neuen Generation offenbar nicht zu kurz kommen.

In einem Interview mit der Famitsu widmete sich Jim Ryan, der Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment, den Spielen, die in Japan entstehen. Dabei plauderte er kurz über das Sony Interactive Entertainment Japan Studio und Sonys „starke Verbindungen“ zu japanischen Lizenznehmern.

Zunächst stellten die Redakteure der Famitsu die Frage: „Astro’s Playroom wurde von Team Asobi entwickelt. Doch viele Japan-Spiele-Fans freuen sich auf neue Titel von Sony Interactive Entertainment Japan Studio. Hast du irgendwelche Informationen über die neuen Titel des Studios?“

Allzu viele Details konnte Ryan nicht nennen und erklärte zunächst: „Im Moment kann ich nichts dazu sagen. Allerdings war Astro’s Playroom von Team Asobi wirklich herausragend. Dazu werde ich zu einem späteren Zeitpunkt mehr sagen können.“

Japanische Spiele für die ganze Welt

Sony Interactive Entertainment verfügt über weitere Worldwide Studios in verschiedenen Ländern. Es folgte die Frage, ob sich Sony bei der Spieleentwicklung in Zukunft auf diese Studios konzentrieren möchte. Auch die japanischen Studios wurden in der Antwort wieder ins Gespräch gebracht.

Ryan: „Wir sind sehr zufrieden und stolz auf die PlayStation Studios-Titel, die von unseren Worldwide Studios veröffentlicht werden. Einige wurden bereits angekündigt. Und andere warten darauf, in Zukunft angekündigt zu werden. Außerdem pflegt Sony Interactive Entertainment enge Beziehungen zu japanischen Lizenznehmern. In Zukunft möchten wir diese Zusammenarbeit weiter ausbauen und in Japan entwickelte Titel für PlayStation-Fans auf der ganzen Welt machen.“

Die Fragen der Famitsu-Redakteure hatten offenbar einen bestimmten Hintergrund: Ein Bericht von Bloomberg legte im vergangenen November nahe, dass Sony Japan bei der Markteinführung der Playstation 5 „ins Abseits gestellt“ wurde und die Entwicklungsteams schrumpfen mussten. Gleichzeitig wurde die Behauptung aufgestellt, dass Sony fortan mehr Wert auf den US-Markt legen würde.

Ryan wies diesen Bericht schon im Dezember mit den Worten zurück: „Wir waren schon lange nicht mehr so begeistert von dem Engagement der japanischen Spieleentwicklergemeinde wie jetzt.“

Im Januar deutete ein japanisches Marktforschungsunternehmen jedoch an, dass die geringen Verkaufszahlen der PS5 zum Launch in Japan ein Beweis dafür seien, dass Sony „Japan nicht ernst nimmt“ und dass die Marke PlayStation im Heimatland des Unternehmens „entscheidend im Niedergang begriffen“ sei.

Tatsächlich dominiert Nintendo die japanischen Hardware-Verkäufe, wobei die Switch im vergangenen Jahr 87 Prozent aller verkauften Konsolen ausmachte. Die geringe Verfügbarkeit der PS5 dürfte dabei allerdings eine Rolle gespielt haben.

Auf welche Spiele oder Marken aus Japan würdet ihr euch am meisten freuen? Verratet es uns in den Kommentaren.

