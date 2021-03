Doom 3 VR Edition: Horror-Action-Klassiker für PlayStation VR angekündigt

Bereits Ende des Monats erscheint eine VR-Version des Klassikers "Doom 3". Neben dem Hauptspiel sind die Erweiterungen "Resurrection of Evil" und "The Lost Mission" enthalten.

"Doom 3" erscheint in diesem Monat für PlayStation VR.

Auf dem offiziellen Youtube-Kanal von PlayStation wurde soeben eine VR-Version von „DOOM 3“ mit einem Teaser-Trailer vorgestellt. Das Spiel wird bereits am 29. März für PlayStation VR erscheinen. Damit wird der hochgelobte Action-Horror-Shooter aus dem Jahr 2004 in ein innovatives VR-Erlebnis transformiert.

So wird die Handlung von offizieller Seite beschrieben: „Eine dämonische Invasion hat die marsianische Forschungseinrichtung der Union Aerospace Corporation überrannt und Schrecken und Tod hinterlassen. Sie sind einer der wenigen Überlebenden, ein Marine mit Zugang zu einem Waffenarsenal. Kämpfen Sie sich durch die dunklen, klaustrophobischen Korridore der Forschungseinrichtung und in die Hölle selbst, um die Invasion zu stoppen, die die Erde erreicht.

2 Erweiterungspakete enthalten

Zusätzlich sind die beiden Erweiterungspakete „Resurrection of Evil“ und „The Lost Mission“ enthalten. Die erste Erweiterung findet zwei Jahre nach den oben genannten Ereignissen statt. Hier müsst ihr ein uraltes Artefakt zerstören, bevor es in die Hände des Dämons Maledict gelangt. In der zweiten Erweiterung müsst ihr als letztes Mitglied eines Bravo-Teams ein Teleportationssystem außer Kraft setzen, wofür ihr euch tief in die Hölle begeben müsst.

Als zuständiger Entwickler dient natürlich ID Software, während Bethesda Softworks als Publisher agiert. Mit „Doom Eternal“, dem letzten Ableger der Reihe, konnten die beiden Unternehmen einen riesigen Erfolg verbuchen. In den ersten neun Monaten nach der Veröffentlichung konnten satte 450 Millionen US-Dollar eingenommen werden.

Schaut euch den kurzen Trailer jetzt selbst an:

