TT Isle of Man Ride on the Edge 2: Mit 1440p/60 FPS für PS5 optimiert

"TT Isle of Man Ride on the Edge 2" rast auf die PS5.

„TT Isle of Man: Ride on the Edge 2“ nähert sich dem einjährigen Jubiläum, was die Entwickler zum Anlass nahmen, um dem Motorradrennspiel einen Hauch New-Gen-Erfahrung zu verpassen. Wie Nacon und KT Racing auf Twitter mitteilen, kann der Titel auf der PS5 gespielt werden und macht sich dort die zusätzliche Leistung zunutze.

Laut der Angabe der Unternehmen unterstützt „TT Isle of Man: Ride on the Edge 2“ nach der Installation des neusten Patches auf der PlayStation 5 eine Auflösung von 1440p und eine Bildwiederholrate von 60 FPS. Weitere Details zum Patch lassen sich dem Tweet nicht entnehmen.

Following today’s patch, TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 is playable on PlayStation 5, running at a smooth 1440p / 60 FPS.

