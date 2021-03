Microsoft: Phil Spencer spricht über die Exklusivität von Bethesda-Spielen

Microsofts Phil Spencer deutete in jüngsten Roundtable an, dass die Redmonder zwar das Ziel verfolgen, mit der Exklusivität von Bethesda-Spielen den Xbox Game Pass zu stärken. Doch bedeutet das nicht zwangsläufig, dass die Bethesda-Marken fortan anderen Plattformen fernbleiben.

Phil Spencer ging im Zuge eines Bethesda-Events recht schwammig auf die Exklusivität von künftigen Spielen ein.

Microsoft ist seit einigen Jahren bestrebt, viel Geld in den Kauf von Entwicklerstudios und Publishern zu investieren. Ganze 7,5 Milliarden Dollar flossen kürzlich in die Übernahme von ZeniMax Media bzw. Bethesda. Die Ziele, die Microsoft verfolgt, sind kein Geheimnis: Die Redmonder möchten den Xbox Game Pass samt Xbox Cloud zu einen Angebot ausbauen, das von mehr Menschen wahrgenommen wird als es auf den Xbox-Konsolen möglich wäre.

Schon im Oktober des vergangenen Jahres erklärte Microsofts Phil Spencer: „Ich denke, für uns geht es darum, Prioritäten zu setzen und mehr Akteure zu erreichen. Also gingen wir nach der Xbox zuerst zum PC, weil es dort weltweit einfach so viele Spieler gibt, die keine Xbox besitzen und die wir erreichen könnten. Als nächstes gingen wir zum Handy, weil es auf der Welt eine Milliarde Android-Handys gibt. Das ist wesentlich größer als jede Konsolen-Spielerbasis.“

Exklusivspiele mit Ausnahmen

Nach der Übernahme von ZeniMax bzw. Bethesda untermauerte Spencer die Pläne nochmals und machte eine Andeutung, die als Hinweis darauf angesehen werden könnte, dass PS5-Spieler nach der Erfüllung von Verpflichtungen auf die meisten Bethesda-Spiele verzichten müssen. MMOs, bestehende Verträge und Marken, die auf anderen Plattformen „ein Vermächtnis“ haben, scheinen eine Ausnahme zu bilden.

„Ich höre mir die Podcasts und all die Fragen an. Also werde ich versuchen, so klar wie möglich zu sein. Denn das ist das, von dem ich denke, dass es einfach fair ist. Ich kann natürlich nicht hier sitzen und sagen, dass jedes Bethesda-Spiel exklusiv ist, weil wir wissen, dass das nicht stimmt. Es gibt vertragliche Verpflichtungen, die wir einhalten werden, wie wir es immer in jedem dieser Fälle tun“, so der Xbox-Chef.

Laut Spencer gebe es Spiele, die bereits auf anderen Systemen existieren. Und diese Spiele sollen auf den externen Plattformen weiterhin unterstützt werden. „Es gibt Communities von Spielern. Wir lieben diese Communities und wir werden weiterhin in sie investieren. Und selbst in der Zukunft könnte es Dinge geben, die entweder vertragliche Dinge umfassen oder ein Vermächtnis auf anderen Plattformen haben, die wir dann machen werden“, so das weitere Statement.

Exklusive Spiele auf Plattformen mit Xbox Game Pass

Spencers Worte könnten bedeuten, dass bekannte Marken wie „The Elder Scrolls“ oder „Fallout“ auch weiterhin auf Systemen wie der PS5 erscheinen werden. Sicher ist das allerdings nicht, denn das große Ziel ist die Exklusivität. Damit ist nicht die reine Exklusivität auf den Xbox-Konsolen gemeint, sondern die Verfügbarkeit im Xbox Game Pass, der auf so vielen Plattformen wie möglich angeboten werden soll.

„Wenn ihr ein Xbox-Kunde seid, möchte ich, dass ihr wisst, dass es darum geht, großartige exklusive Spiele für euch zu liefern, die auf Plattformen ausgeliefert werden, auf denen der Game Pass existiert. Und das ist unser Ziel. Das ist der Grund, warum wir das tun. Das ist die Wurzel dieser Partnerschaft, die wir aufbauen. Und die kreativen Fähigkeiten, die wir für unsere Xbox-Kunden auf den Markt zu bringen, werden die besten sein, die es je für Xbox gab, nachdem wir hier fertig sind“, so Spencer weiter.

