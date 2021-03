The Crew 2: Story-Trailer zum bevorstehenden Start des zweiten Kapitels veröffentlicht

In der kommenden Woche wird ein neues Update für das Open-World-Rennspiel "The Crew 2" erscheinen. Mit einem Story-Trailer stimmt Ubisoft bereits auf die erste Episode der zweiten Staffel hin.

Ubisoft und Ivory Tower haben einen neuen Story-Trailer zu dem Open-World-Rennspiel „The Crew 2“ veröffentlicht. Mit diesem stimmen die Entwickler noch einmal auf den neuen Motorpass ein, der ab dem 17. März 2021 erhältlich sein wird.

Neue Inhalte und Änderungen im Anmarsch

Von offizieller Seite heißt es zu dem Trailer: „Hast du wirklich geglaubt, dass du bereits an der Spitze stehst? Motorflix hat eine neue Mission für dich: ‚The Shadow‘ möchte die Stadt vernichten. Dein Ziel, als Mitglied der Agency, ist es, diesen Plan um jeden Preis zu vereiteln. Nutze deine Feld-Erfahrung und jage in allen Ecken der Motornation!“

Mit der ersten Episode der zweiten Staffel haben die Entwickler auch einige weitere Änderungen angekündigt. Sie möchten die Fortschritte aller Spieler in jeder Fahrzeugkategorie verändern, da es einige Probleme beim Erlangen der Performance-Teile im Vergleich zur Beliebtheit der unterschiedlichen Fahrzeugkategorien gibt. Dies soll vor allem beim Drift und beim Demolition Derby der Fall sein, sodass nur wenige Spieler die maximale Fahrzeug-Leistungsstufe erreichen.

Zu den geplanten Änderungen scheibt man auf der offiziellen Seite: „Wir möchten dem Rechnung tragen, wie schnell der Fortschritt in der Fahrzeug-Leistungsstufe in jeder Kategorie ist. Wir vermuten, dass dies aktuell zu langsam geschieht und dass es manchmal erforderlich ist, die Teile zu farmen. Wir würden lieber sehen, dass die Spieler in der Lage sind, die Rennen und Events in der Schwierigkeitsstufe schwer zu spielen, wenn sie die Kategorie im normalen Modus abgeschlossen haben.“

Weitere Informationen zu den Änderungen kann man in dem ausführlichen Blog-Eintrag entdecken. Hier ist erst einmal der neue Story-Trailer:

