Ninja Gaiden Master Collection: Diese Auflösung & Framerate wird geboten

Mit der "Ninja Gaiden Master Collection" erscheint im Juni bekanntermaßen eine Sammlung, die die moderne "Ninja Gaiden"-Trilogie in einer überarbeiteten Version umfasst. Welche Auflösung und Framerate im Zuge der Neuveröffentlichungen geboten werden, verrät ein aktueller Produkteintrag.

Die "Ninja Gaiden Master Collection" erscheint im Juni 2021.

Im vergangenen Monat kündigten Koei Tecmo Games und die verantwortlichen Entwickler von Team Ninja die laufenden Arbeiten an der „Ninja Gaiden Master Collection“ an.

Wie es der Name bereits andeutet, haben wir es hier mit einer Spielesammlung zu tun, die die moderne „Ninja Gaiden“-Trilogie in einem modernen Gewand umfasst. Mittlerweile wird die Sammlung auch im offiziellen Xbox Store gelistet, wobei sich dem entsprechenden Produkteintrag entnehmen lässt, dass auf den Xbox-Konsolen die 4K-Auflösung und eine Framerate von 60FPS unterstützt werden.

Die Online-Modi bleiben außen vor

Wir können wohl davon ausgehen, dass sich diese Angaben auf die Xbox One X sowie die Xbox Series X/S beziehen und auch für den PC, die PS4 Pro sowie die PlayStation 5 gelten. Die „Ninja Gaiden Master Collection“ erscheint am 10. Juni 2021 und liefert euch Remastered-Fassungen zu „Ninja Gaiden Sigma“, „Ninja Gaiden Sigma 2“ sowie „Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge“. Auch nahezu alle seinerzeit veröffentlichten DLCs befinden sich an Bord.

Außen vor bleiben im Zuge der Neuauflagen die diversen Online-Modi. Weitere Details zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst. Die „Ninja Gaiden Master Collection“ wird für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erscheinen.

Darüber hinaus ist es dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität möglich, die Sammlung auf den neuen Konsolen Xbox Series X/S und PlayStation 5 zu spielen.

