Chicory – A Colorful Tale: Das farbenfrohe Adventure im neuen Trailer präsentiert

"Chicory: A Colorful Tale" erscheint im Frühjahr 2021.

Vor wenigen Wochen kündigte der Indie-Entwickler Greg Lobanov an, dass sein farbenfrohes Adventure „Chicory: A Colorful Tale“ neben dem PC auch für die PS4 und die PS5 veröffentlicht wird.

Ergänzend dazu wurde heute ein frischer Trailer zur Verfügung gestellt, der euch einen weiteren Blick auf „Chicory: A Colorful Tale“ ermöglicht und euch die Spielmechanik etwas näher vorstellt. Passend zur Veröffentlichung des neuen Trailers wurde bekannt gegeben, dass das Adventure im Frühjahr 2021 für die PS4, die PS5 und den PC veröffentlicht wird. Ein konkreter Termin wurde nicht genannt.

Bringt der Welt ihre Farbe zurück

„Chicory: A Colorful Tale“ verfrachtet euch in eine Welt, in der ihr in die Rolle eines Hundes schlüpft. Dieser verfügt über ein magisches Artefakt in Form eines Pinsels, mit dem es möglich ist, der Welt ihre Farbe zurückzugeben. Allerdings wird ein Meisterkünstler benötigt, der für alle Farben verantwortlich ist und den Pinsel an die nächste Generation weitergibt.

Zum Thema: Chicory – A Colorful Tale: Das malerische Abenteuer erscheint für PS5 und PS4

Die namensgebende Protagonistin Chicory wird als Meisterin ihres Fachs beschrieben. Ihr müsst die Bindung mit eurem magischen Pinsel stärken und angesichts der Herausforderungen im Spiel neue Fähigkeiten freischalten: Im Dunkeln leuchtende Farbe führen euch beispielsweise durch dunkle Höhlen, und Stempel und Texturpinsel helfen euch dabei, euren persönlichen Stil zu finden.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Chicory: A Colorful Tale