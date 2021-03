Hitman: Agent 47 wird in kommender TV-Serie Haare haben

Film- und Serien-Adaptionen bekannter Videospielreihen erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Auch an einer "Hitman"-TV-Serie wird gegenwärtig gearbeitet, in der Hauptcharakter Agent 47 zunächst nicht seine bekannte Glatze haben wird.

Seit einigen Jahren wird an einer TV-Serie basierend auf den "Hitman"-Games gearbeitet.

Der eine oder andere könnte sich womöglich noch daran erinnern, dass gegenwärtig an einer weiteren Verfilmung von IO Interactives „Hitman“-Reihe gearbeitet wird. Nachdem die zwei Kinofilme hinter den Erwartungen des Studios 20th Century Fox („Alien“, „X-Men“) zurückgeblieben waren, wurde im Jahr 2017 eine TV-Serie basierend auf der beliebten Stealth-Videospielmarke angekündigt, die bei Hulu starten soll. Diese befindet sich noch immer in Entwicklung, wie Drehbuchautor Derek Kolstad („John Wick“) gegenüber Collider verriet.

Hitman: Agent 47 mit vollem Haar statt Glatze

In einem vor einigen Tagen veröffentlichten Interview ging Kolstad näher auf seine Arbeiten an der kommenden „Hitman“-Serie ein und verriet einige Details zum nächsten Abenteuer von Agent 47 außerhalb der Videospiel-Welt. Wie Kolstad unter anderem verrät, solle das ikonische Aussehen des Charakters in der Adaption zunächst wohl nicht übernommen werden. Statt seiner markanten Glatze soll 47 volles Haar haben und den ihm auf den Hinterkopf tätowierten Barcode erst am Ende der Pilot-Episode entdecken.

Hierfür würde es gute Gründe geben, wie Kolstad anschließend ausführt. Die Verantwortlichen der Serie, für die er die Drehbücher der ersten zwei Folgen verfasste, hätten ihm recht große Freiheiten gewährt, um „einen Charakter wie diesen in unsere postmoderne Welt einführen.“ Als Inspiration dienten ihm hierbei vor allem die beiden Filmklassiker „Der dritte Mann“ und „Die drei Tage des Condor“. Die Zuschauer würden zu Beginn der Serie einen Typen kennenlernen, „der dem Auftragskiller, den wir aus den Spielen kennen, sehr ähnlich ist, aber er hat einen vollen Haarschopf und ist unabhängig.“

Wie das Videospiel-Original sei auch diese Version von Agent 47 ein Auftragsmörder, doch dann würde er einen besonderen Auftrag erhalten, der enthüllt, „dass keine Entscheidung, die er jemals getroffen hat, seine eigene war.“ Später würde er dann den Strichcode auf seinem Hinterkopf entdecken und sich die existentielle Frage stellen, wer er denn in Wirklichkeit ist. Als Referenz führt Kolstad hier die „Bourne“-Reihe an, die mit diesem Thema seiner Ansicht nach ausgezeichnet umgegangen sei.

Zum Thema: Hitman 3: Siebenteilige DLC-Serie angekündigt – erste Mission erscheint in Kürze

In der „Hitman“-Serie würde es deshalb vor allem um den Gegensatz zwischen Natur und Erziehung gehen, wie der Autor anschließend erklärt. Ähnlich wie schon bei den „John Wick“-Filmen würde es laut Kolstad deshalb auch darum gehen, in die Gedankenwelt des Charakters vorzudringen, damit das Publikum mit einem Attentäter mitfühlen könne. Dies sei extrem schwer umzusetzen, weshalb es eine Herausforderung darstellen würde, einer solchen Figur einen gewissen „moralischen Kompass“ zu verleihen.

Weitere Details zur kommenden „Hitman“-Serie sind gegenwärtig jedoch noch unbekannt. Kolstad konnte beispielsweise nicht sagen, wann die Dreharbeiten beginnen könnten, weshalb die Videospiel-Adaption entsprechend auch noch keinen offiziellen Veröffentlichungstermin hat.

Was ist eure Meinung zu Derek Kolstads Herangehensweise an die „Hitman“-Serie?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Hitman