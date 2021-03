It Takes Two: Koop-Adventure mit Launch-Trailer veröffentlicht

Mit einem Launch-Trailer wird die Veröffentlichung des Koop-Adventure "It Takes Two" gefeiert. Der Titel erschien heute für Konsolen und PC.

"It Takes Two" konnte viele Tester überzeugen.

Electronic Arts und die Hazelight Studios erinnern mit einem kurzen Launch-Trailer an die Veröffentlichung des Koop-Adventures „It Takes Two“. Es kam heute für PS5, PS4, PC, Xbox One und Xbox Series X/S auf den Markt. Kaufen könnt ihr den Titel nachfolgend:

Während Cody und May in „It Takes Two“ aufgrund eines magischen Zaubers, der sie in Puppen verwandelt hat, gefangen sind, stoßen sie auf verschiedene Herausforderungen. Bei den beiden Protagonisten handelt es sich um ein zerstrittenes Paar, das lernen muss, zusammenzuarbeiten und Differenzen zu überwinden, um der Welt entkommen zu können, in der sie sich widerwillig befinden.

„Wir haben hier etwas völlig Neues geschaffen, von dem das Koop-Genre nicht wissen wird, wie ihm geschieht“, so Josef Fares, Gründer und Game Director bei Hazelight Studios. „An manchen Stellen bringt dich das Spiel zum Lachen, an anderen wird es sehr emotional, und dann gibt es wiederum Momente, an denen dein Puls rast, weil das Gameplay einfach so rasant ist. Das Spiel bietet das alles, und wir können kaum erwarten, zu hören, was die Fans dazu sagen werden.“

Weitere Meldungen zu It Takes Two:

In unserem Test kam „It Takes Two“ auf eine Wertung von 8,5. Im Fazit betont Olaf: „It Takes Two erreichte uns emotional mit seiner herzerwärmenden Geschichte, aber motivierte eben auch mit seinem ausgewogenen Gameplay. Deshalb erhält dieses Koop-Abenteuer auch eine glasklare Kaufempfehlung. Mit It Takes Two haben sich Hazelight selbst übertroffen!“

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu It Takes Two