A Way Out & It Takes Two: Wiederspielwert wird laut Josef Fares überbewertet

Wie "A Way Out"- und "It Takes Two"-Director Josef Fares in einem Interview zu verstehen gab, wird das Thema Wiederspielwert seiner Meinung nach überbewertet. Zunächst einmal sollte es den Entwicklern darum gehen, mehr Nutzer dazu zu bringen, ihre Spiele überhaupt durchzuspielen.

"It Takes Two" erscheint Ende März.

In wenigen Wochen erscheint mit „It Takes Two“ das neueste Coop-Abenteuer der „A Way Out“-Macher der Hazelight Studios.

Verständlich also, dass sich Hazelights Game-Director Josef Fares in diesen Tagen zu einem gefragten Gesprächspartner entwickelt. In einem Interview mit Gamesbeat sprach Fares über die aktuelle Entwicklung der Videospiel-Industrie und beklagte die Tatsache, dass viele Nutzer ihre Spiele oftmals nicht durchspielen. Daher hält Fares die Diskussionen um den Wiederspielwert von Videospielen auch für schlichtweg überbewertet.

Entwickler sollen die Spieler motivieren

Anstatt sich über einen möglichen Wiederspielwert Gedanken zu machen, sollte es den Entwicklern zunächst einmal darum gehen, die Spieler überhaupt zu einem einmaligen Durchspielen zu motivieren. Dies könne durch spannende Geschichten oder interessante Spielwelten geschehen. Wenig hält Fares hingegen von simplen Sammelgegenständen, die oftmals nur den Weg in einen Titel finden, um die Spielzeit künstlich zu strecken.

Fares führte aus: „Okay, so sieht es aus. Ich werde mich hier kurz fassen. Wenn es um den Wiederspielwert geht, sollten wir vorsichtig sein, da der Wiederspielwert Gefahren birgt. Alle Statistiken zeigen, dass die Menschen ihre Spiele nicht einmal beenden. Der gefährliche Teil ist, dass jeder, Rezensent, jeder, der darüber spricht, über Wiederspielbarkeit spricht. Wer spielt seine Spiele denn wirklich mehrfach durch? Vielleicht macht das ein kleiner Prozentsatz der Leute. Wir sollten uns auf Leute konzentrieren, die Spiele beenden.“

Und weiter: „Wenn wir über It Takes Two sprechen, ja ihr könnt es mehrfach durchspielen, wenn ihr das möchtet. Je nachdem, wie Sie spielen, haben Sie unterschiedliche Mechaniken. Aber das sollte nicht das Wichtigste in einem Spiel sein. Wir bekommen immer diese Frage. Ich verstehe nicht warum. Wie viele Leute spielen es noch einmal durch? Es sind nicht so viele, wie Sie denken.“

„It Takes Two“ wird am 26. März 2021 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die PlayStation 5 veröffentlicht.

