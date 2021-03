It Takes Two: Die ersten 22 Minuten des Coop-Abenteuers im Gameplay-Video

In wenigen Wochen erscheint mit "It Takes Two" das neueste Werk der Hazelight Studios. Schon heute steht ein frisches Gameplay-Video bereit, das euch einen Blick auf die ersten 22 Minuten des Coop-Abenteuers ermöglicht.

"It Takes Two" erscheint Ende März.

Wie vor ein paar Tagen bekannt gegeben wurde, erreichte „It Takes Two“, der neueste Coop-Titel der Hazelight Studios, kürzlich den Gold-Status.

Ergänzend zu dieser Ankündigung wurde nun ein frisches Gameplay-Video zur Verfügung gestellt, das euch einen Blick auf die Anfänge von „It Takes Two“ ermöglicht. Das besagte Video bringt es auf eine Länge von rund 22 Minuten und steht wie gehabt unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit. Zu sehen sind natürlich die beiden Protagonisten Cody und May.

Ein Ehe wartet darauf, gerettet zu werden

Die Geschichte von „It Takes Two“ dreht sich um Cody und May sowie ihre gescheiterte Ehe. Im neuesten Werk aus dem Hause Hazelight werden die beiden Hauptcharaktere in Puppen verwandelt und stehen vor der Aufgabe, ihre persönlichen Probleme und somit auch ihre Ehe wieder in den Griff zu bekommen.

Zum Thema: It Takes Two: Kommentierte Spielszenen aus dem kooperativen Abenteuer

„It Takes Two“ wird am 26. März 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht. Wer vor dem Kauf zunächst Probe spielen möchte, darf sich über eine kostenlose Demo freuen, in der die erste Stunde des kooperativen Abenteuers in Augenschein genommen werden darf.

Einen handfesten Termin bekam die Anspielfassung bisher leider nicht spendiert.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu It Takes Two