Tekken 7: Director unsicher, ob noch mehr DLCs erscheinen werden

Obwohl „Tekken 7“ bereits 2017 für Heimkonsolen veröffentlicht wurde, unterstützt Bandai Namco Entertainment das Fighting-Game seither fleißig mit weiteren Updates und Erweiterungen. Erst diese Woche erschien mit Linda Sobieska der neueste DLC-Charakter als finaler Bestandteil des Season Pass 4. Ob sich Fans darüber hinaus auf weitere neue Inhalte freuen dürfen, scheint allerdings noch nicht in Stein gemeißelt zu sein.

Tekken 7: Director weiß nicht, was die Zukunft für den Titel noch bringen wird

Dies führte zumindest, wie Siliconera vermeldet, Katsuhiro Harada, der Director des Beat ‚em up-Spiels, in einer gestern veröffentlichten Twitter-Nachricht aus. Zunächst hatte ihn ein Fan gefragt, ob in Zukunft noch ein Season Pass 5 für „Tekken 7“ sowie ein Season Pass 3 für „SoulCalibur VI“ erscheinen werde. Hierauf entgegnete Harada, der ursprüngliche Plan für „Tekken 7“ sei gewesen, die Unterstützung des Titels nach der Veröffentlichung des Season Pass 2 einzustellen.

Letztendlich hätten sich die Verantwortlichen dazu entschieden, den Titel doch noch darüber hinaus mit weiteren DLC-Inhalten zu versorgen, da sich der komplette Videospielmarkt in den vergangenen Jahren deutlich verändert habe. Mittlerweile würden Spieler dazu neigen, Games länger zu spielen als es früher üblich gewesen wäre. Aus diesem Grund lautete seine Antwort auf die Frage des Fans, ob es nach dem Season Pass 4 noch weitere DLC-Inhalte für das Fighting-Spiel geben werde: „Ich weiß also nicht, was die Zukunft bringt.“ Entsprechend bleibt Spielern wohl erstmal nicht anderes übrig, als sich weiterhin in Geduld zu üben.

„Tekken 7“ wurde im Juni 2017 weltweit für PlayStation 4, Xbox One sowie den PC veröffentlicht und bekommt seitdem regelmäßig neue Updates und Inhalte spendiert. Im November des vergangenen Jahres starteten die Macher den mittlerweile vollendeten Season Pass 4.

