Outriders: Entwickler schließen umfangreiche Erweiterungen nicht aus

Square Enix und die zuständigen Entwickler von People Can Fly veröffentlichten in der vergangenen Woche den Actiontitel „Outriders“ für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC. Und schnell stellten sich Erfolge ein. Über 110.000 Spieler auf Steam, ein erfolgreicher Start im Xbox Game Pass und ein starker Launch auf der PlayStation.

Enoch könnte erneut nach euch rufen

Der Ansturm der Spieler sorgte vor allem für massive Serverprobleme, die in den ersten Tagen mehrstündige Downtimes verursachten. Da es sich bei „Outriders“ um einen Always On-Titel handelt, mussten die Spieler warten, ehe sie ihr Abenteuer auf Enoch weiterspielen konnten. In der Vergangenheit hatten die Entwickler bereits klargestellt, dass „Outriders“ kein Games-as-a-Service-Spiel ist und die Spieler von Beginn an alle Inhalte geboten bekommen. Jedoch scheint dies nicht zu bedeuten, dass man keine weiteren Inhalte erschaffen könnte.

In einem umfangreichen Interview mit Forbes haben Creative Director Bartek Kmita und Lead Game Designer Piotr Nowakowski einige interessante Aussagen getroffen. Auf die Frage, ob DLCs kategorisch ausgeschlossen werden, sagte Kmita:

„Wir haben nie gesagt, dass wir das Spiel links liegen lassen würden. Dies ist kein Games-as-a-Service, aber wenn es den Leuten gefällt, werden wir definitiv mehr Sachen in dem Outriders-Universum machen. Wir haben so viele weitere Geschichten zu erzählen und eine Menge Ideen, die wir erforschen möchten, die wir nicht ins Spiel gesteckt bekamen. Also freuen wir uns in Zukunft mehr Inhalte zu erschaffen. Alles, was wir erschaffen würden, wäre in der Form von umfangreichen Erweiterungen mit in sich geschlossenen Geschichten.“

Dies ist noch keine offizielle Ankündigung von Erweiterungen für „Outriders“, aber der bisherige Erfolg sollte den Spielern zumindest die Hoffnung geben, dass sie in Zukunft weitere Abenteuer geboten bekommen. Sollten Square Enix und People Can Fly eine entsprechende Ankündigung vornehmen, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Bis dahin kann man in aller Ruhe alle bisherigen Abenteuer auf Enoch abschließen.

