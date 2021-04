PS Plus im April: Das bieten die neuen „Gratis-Spiele“ für PS4 und PS5

Dieses Monat warten insgesamt drei "Gratis"-Spiele auf PlayStation Plus-Abonnenten.

Auch im April „verschenkt“ Sony natürlich an seine PlayStation Plus-Abonnenten einige Games. Genauer stehen diesen Monat direkt drei neue Spiele zur Auswahl, die ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden dürfen. Vor allem Fans von Action- und Zombie-Games kommen voll auf ihre Kosten. Darüber hinaus steht ebenfalls ein brandneuer Titel direkt zu seinem Start im Angebot zur Verfügung. Um welche Spiele es sich dabei genau handelt und was ihr von diesen erwarten dürft, verraten wir euch hier.

PlayStation Plus-Spiel Nr. 1: Days Gone (PS4)

Spielzeit: 30-40 Stunden (Story); ca. 60 Stunden (komplett)

Als „Days Gone“ von Sony Bend Studio ursprünglich vor knapp zwei Jahren exklusiv für die PlayStation 4 erschien, erhielt das Game zunächst eher gemischte Wertungen von der Fachpresse. Bei den Spielern kam der Titel derweil bedeutend besser an, weshalb das postapokalyptische Open World-Abenteuer mittlerweile einen Ruf als unterschätzter PS4-Geheimtipp genießt. Dank eines Patches könnt ihr das Spiel auf der PS5 übrigens in 4K-Auflösung mit bis zu 60 FPS spielen.

Ihr übernehmt im Spiel die Kontrolle über den Biker Deacon St. John, der in einem von sogenannten Freakers verseuchten Oregon ums Überleben kämpfen muss. Vor einigen Jahren brach ein Virus aus, das sowohl Menschen als auch Tiere befallen und in blutrünstige Bestien verwandelt hat. Hinsichtlich des Settings und der Story gibt es einige Parallelen zum Naughty Dog-Hit „The Last of Us“, obgleich dessen extrem hohes Niveau nicht ganz erreicht wird. Dennoch kann die Geschichte packen, was vor allem an der überzeugenden Performance von Hauptdarsteller Sam Witwer (Darth Maul in „Star Wars: The Clone Wars“) liegt.

Spielerisch geht der Titel indes in eine andere Richtung als das Quasi-Vorbild und liefert euch gute Open World-Unterhaltung. Besonders wichtig ist in bester Survival-Horror-Manier natürlich euer Ressourcen-Management. Immer ein Auge haben müsst ihr hierbei nicht nur auf eure Munition, sondern vor allem auf euer Motorrad, euren wertvollsten Begleiter in dieser bedrohlichen Welt. Sollte euch mitten in der Wildnis das Benzin ausgehen, könntet ihr nämlich schneller als Freakers-Futter endlich, als euch lieb sein dürfte. Wenn euch der Sinn nach einem düsteren Open World-Abenteuer mit gutem Gameplay und einer tollen Spielwelt steht, macht ihr hiermit nichts falsch.

PlayStation Plus-Spiel Nr. 2: Oddworld: Soulstorm (PS4, PS5)

Spielzeit: 12-15 Stunden (Story); ca. 100 Stunden (komplett)

Mit „Oddworld: Soulstorm“ feiert heute ein echter Klassiker sein Comeback, in dem wir erneut in die Rolle des Protagonisten Abe schlüpfen. Dieser wird einmal mehr in einen Konflikt hineingezogen, der ihm alles abverlangen soll. Diesmal geht es unter anderem um eine furchterregende neue Maschinerie, der sich Abe stellen muss. Die Story des Titels bietet dabei eine ernste wie düstere Erfahrung, die jedoch immer wieder gekonnt mit etwas Humor aufgelockert wird.

Spielerisch erwartet euch hier ein 2,9D-Action-Plattformer, der sich sehr gut spielen lässt und sich im Kern ähnlich anfühlt wie die älteren Serienteile. Neben Abschnitten, in denen es auf blitzschnelle Reaktionen ankommt und in denen ihr mit Abe halsbrecherische Aktionen ausführen müsst, gibt es immer wieder Puzzles und Stealth-Abschnitte, die das Tempo etwas drosseln und ein anderes Vorgehen von euch erfordern. Gerade das Schleichen ist dabei stets spannend, denn unser Protagonist hält nur wenige Treffer aus und muss deshalb bei Gegnern sehr vorsichtig sein.

Wirklich ausgesprochen gut gelungen ist darüber hinaus das Leveldesign, das vor allerlei Details nur so strotzt. Dabei solltet ihr vor allem immer mal wieder auf das Geschehen im Hintergrund achten, in dem sich teilweise ganz eigene kleine Geschichten parallel zu euren eigenen Aktionen abspielen. Gerade Fans der älteren Teile dürften mit dem neuen „Oddworld“ auf ihre Kosten kommen, doch auch Fans von klassischen Plattformer-Games können guten Gewissens einen genaueren Blick riskieren. Dank einiger versteckter Geheimnisse und mehrerer Enden ist übrigens auch für genügend Wiederspielwert gesorgt.

PlayStation Plus-Spiel Nr. 3: Zombie Army 4: Dead War (PS4)

Spielzeit: ~Zehn Stunden (Story)

In den vergangenen Jahren zeichnete das britische Entwicklerstudio Rebellion vor allem für seine erfolgreiche Stealth-Actionreihe „Sniper Elite“ verantwortlich. Ähnlicher Beliebtheit erfreut sich ebenfalls deren Zombie-Spin-off „Zombie Army“, das euch gegen Horden von Nazi-Zombies in die Schlacht schickt. Nachdem Zombie-Hitler ausgeschaltet wurde, müsst ihr euch nun um dessen Schergen kümmern, die sich einmal mehr aus ihren Gräbern erheben, um die Welt zu überrennen – und es ist eure Mission, sie endgültig zu stoppen!

Dabei ist es euch überlassen, ob ihr den Third-Person-Shooter alleine im Singleplayer oder gemeinsam mit bis zu drei Freunden im Online-Koop spielen möchtet. Im Team macht der Kampf gegen Unmengen von herumschlurfenden Zombies bekanntlich immer noch etwas mehr Spaß. Im Gegensatz zur Hauptreihe fällt die Action im Spin-off, zum Genre passend, übrigens noch blutiger und brutaler, was wunderbar zur düsteren Horroratmosphäre des Spiels passt.

Während eure Aufgaben im Titel eher generisch ausfallen – oft geht es darum, wichtige Punkte auf der Karte zu verteidigen – sind der heimliche Star des Games dessen abwechslungsreiche Levels. Jeder Abschnitt, den ihr besucht, hat eine ganz besondere Stimmung, was dafür sorgt, dass es immer etwas Neues zu entdecken gibt. Darüber hinaus punktet das Spiel ebenfalls mit seiner griffen Steuerung und dem sehr guten Gameplay, was den Titel insgesamt zu einer überaus runden wie spaßigen Erfahrung macht. Für Zombie-Fans ein Muss.

Werdet ihr eines dieser PlayStation Plus-Spiele im März spielen?

