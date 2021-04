Hitman 3: Erstes Elusive-Target „The Collector“ steht bereit – Trailer

Genau wie in den Vorgängern wird euch in "Hitman 3" die Möglichkeit geboten, euch auf die Jagd nach sogenannten Elusive-Targets zu begeben. Mit "The Collector" steht ab sofort das erste zeitlich begrenzte Ziel bereit.

Auch "Hitman 3" bietet euch Elusive-Target.

In den letzten „Hitman“-Abenteuern boten die Entwickler von IO Interactive Entertainment den Spielern bereits die Möglichkeit, Jagd auf die sogenannten Elusive-Targets zu machen.

Hierbei haben wir es mit wichtigen Zielen zu tun, die lediglich über einen bestimmten Zeitraum in der Welt des Spiels zu finden sind. Auch in „Hitman 3“ greifen die Macher von IO Interactive wieder auf dieses Feature zurück und gaben bekannt, dass unter dem Namen „The Collector“ ab sofort das erste Elusive-Traget auf euch wartet. „The Collector“ wird über einen Zeitraum von zehn Tagen verfügbar sein.

Ein Fehlschlag wird bitter bestraft

Ebenfalls nichts geändert hat sich an der Tatsache, dass ihr nur einen Versuch habt, um ein Elusive-Target zur Strecke zu bringen. Scheitert euer Versuch, sind das wichtige Ziel und die damit verbundene Belohnung ein für alle Mal verloren. Dementsprechend vorsichtig und taktisch geschickt solltet ihr Vorgehen.

„Nehmt die ultimative Herausforderung an und erledigt dieses einzigartige, limitierte Target in Dartmoor. Handelt weise, denn es gibt keine zweite Chance! The Collector steht in Hitman 3 für 10 Tage zur Verfügung“, führen die Macher von IO Interactive aus.

„Hitman 3“ ist für die Konsolen sowie den PC erhältlich.

