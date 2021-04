MLB The Show 21: Next-Gen-Verbesserungen im umfangreichen Video vorgestellt

Das fünfte Feature-Video zur Baseballsimulation "MLB The Show 21" befasst sich in aller Ausführlichkeit mit den Next-Gen-Fassungen. Somit liegt der Fokus auf dem Stadium Creator und den technischen Verbesserungen.

Sony Interactive Entertainment und die San Diego Studios haben das fünfte und zugleich vorletzte Feature-Video zu der in Kürze erscheinenden Baseballsimulation „MLB The Show 21“ veröffentlicht. Nachdem das Sportspiel zuletzt aufgrund der Aufnahme in den Xbox Game Pass in den Schlagzeilen landete, wollten sich die Verantwortlichen wieder den inhaltlichen Themen widmen.

Erstellt euer eigenes Stadion

In dieser Woche legte man den Fokus auf die Next-Gen-Versionen, die einige technische Vorzüge und exklusive Funktionen erhalten. Neben einer Darstellung in 4K und mit 60 fps wird man auch erstmals den Stadium Creator anbieten. Demnach können sich die Spieler ihren komplett eigenen Ballpark erstellen. Aus über 1000 unterschiedlichen Setpieces kann man wählen, um das eigene Stadion zu gestalten. Ihr möchtet Dinosaurier als Attraktion anbieten? Dann könnt ihr das tun! Es darf ein etwas futuristischer Touch sein? Wie wäre es mit einem UFO, das im Hintergrund am Himmel schwebt?

Der eigenen Kreativität werden lockere Grenzen gesetzt, damit die Stadien auch den offiziellen Regeln eines MLB-Ballparks entsprechen. Nichtsdestotrotz kann man das Feld entsprechend verschieben und mit Seitenlängen, Wandhöhen und mehr spielen.

Weitere Feature-Videos

Des Weiteren werden PlayStation 5-Spieler auch die DualSense-Funktionen wie das haptische Feedback und die adaptiven Triggern nutzen können. Somit soll das Gefühl einen Ball mit voller Kraft aus dem Stadion zu schlagen besser vermittelt werden.

„MLB The Show 21“ erscheint am 20. April 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die Xbox One. Xbox-Spieler können sich das Spiel über den Game Pass ohne zusätzliche Kosten bereits am Erscheinungstag herunterladen.

