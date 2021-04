PS4 & PS5: Diese Spiele erscheinen kommenden Woche

In den nächsten Tagen dürfen sich PlayStation-Spieler erneut auf frischen Videospiel-Nachschub freuen. Insgesamt erscheinen in der kommenden Woche gleich fünf neue Games.

Nachdem in den vergangenen Wochen stets eine ziemlich anständige Anzahl frischer Spiele für PS4 und PS5 veröffentlicht wurde, geht es in den kommenden Tagen wieder etwas übersichtlicher zu. Insgesamt dürfen sich PlayStation-Fans in der nächsten Woche auf fünf neue Games freuen. Welche das genau sind, das möchten wir uns gemeinsam mit euch etwas näher ansehen.

Altdeus: Beyond Chronos (PS4, PSVR)

Release: 15. April 2021

Den Anfang in der neuen Woche macht mit „Altdeus: Beyond Chronos“ ein Adventure, das für PlayStation VR erscheint. Hierbei handelt es sich um eine Fortsetzung zum Spiel „Tokyo Chronos“ und entführt euch ins Jahr 2280 und lässt euch in die Haut von Chloe schlüpfen. Sie ist eine Supersoldatin, die sich für den Tod ihres Freundes an dessen Mördern rächen will. Stilistisch erinnert das Sci-Fi-Abenteuer an einen Anime.

Die Kämpfe im Spiel bestreitet ihr dabei am Steuer riesiger Mechs, in deren Cockpit ihr mit eurem PSVR-Headset Platz nehmt. Mittels eurer Handbewegungen führt ihr dabei die Attacken aus oder aktiviert die verschiedenen weiteren Mechanismen eurer Maschine. Dabei soll sich jede Entscheidung, die ihr im Laufe des Games treffen müsst, nicht nur Auswirkungen auf die Mech-Fights, sondern auch auf den Verlauf der Geschichte haben.

SaGa Frontier Remastered (PS4)

Release: 15. April 2021

Einige ältere Spieler erinnern sich womöglich noch an den RPG-Klassiker „SaGa Frontier“, den Square Enix im Jahre 1998 veröffentlichte. Nun spendiert das Unternehmen dem Rollenspiel eine Remastered-Version, die nicht nur mit einer verbesserten Grafik glänzen soll, sondern außerdem ebenfalls zusätzliche Features sowie einen komplett neuen spielbaren Helden namens Fuse bietet.

Insgesamt stehen euch im RPG acht Charaktere zur Auswahl, mit denen ihr euch ins Abenteuer stürzen könnt. Jeder von ihnen soll dabei ganz eigene Ziele verfolgen und eigene Geschichten erleben. Mit Fuse dürft ihr euch allerdings erst austoben, wenn ihr die Geschichten der übrigen sieben Spielfiguren bereits abgeschlossen habt. Dies soll sich aufgrund einiger neuer Zwischensequenzen und Musikstücke übrigens auch für Kenner des Originals lohnen.

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark (PS4, PS5)

Release: 15. April 2021

Mit „The Darkside Detective: A Fumble in the Dark“ erscheint in wenigen Tagen das Sequel zum hochgelobten Adventure-Game „The Darkside Detective“ unter anderem für aktuelle PlayStation-Systeme. Das Spiel stellt sich dabei in die Tradition klassischer Point-and-Click-Adventures, wie sie früher unter anderem von LucasArts entwickelt wurden. Ihr schlüpft dabei in die Haut eines Mitglieds der Darkside Division. Hierbei handelt es sich um eine Polizeieinheit, die sich um übernatürliche Verbrechen kümmert.

Insgesamt erwarten euch im Spiel 15 knifflige Fälle, die eure grauen Zellen ordentlich auf Touren bringen sollen. Ihr seid die einzige Hoffnung der Einwohner einer Kleinstadt, die von verschiedenen mysteriösen Vorfällen erschüttert wird. Unter anderem werdet ihr dabei mit Tentakeln und alternativen Realitäten konfrontiert, weshalb es besonders für Fans von Serien wie „Akte X“ interessant sein dürfte. So düster und bierernst, wie es sich bis hierhin liest, soll das Spiel allerdings nicht ausfallen. Die Entwickler versprechen für das Game auch eine gute Prise Humor.

Poison Control (PS4)

Release: 16. April 2021

Steht euch der Sinn indes eher nach einem neuen Action-RPG, dann könnte „Poison Control“ in der kommenden Woche einen genaueren Blick wert sein. In der Spielwelt des Titels sorgt ein mysteriöses Phänomen dafür, dass Geister in ihrer eigenen Verzweiflung gefangen werden. In der Rolle von Poisonette ist es eure Aufgabe, den Geistern zu helfen. Erschwert wird euer Vorhaben jedoch durch die Poison Maidens, die ganz eigene düstere Ziele verfolgen.

Ganz auf euch allein gestellt müsst ihr das Abenteuer übrigens nicht bestreiten, denn Poisonette zur Seite steht ihr Seelenverwandter, der ihr in den Kämpfen unter die Arme greift. Mit euren Waffen und mächtigen magischen Fähigkeiten müsst ihr euch gefährlicher Gegner erwehren. Damit euch dies leichter von der Hand geht, könnt ihr im Laufe des Spiels übrigens auch neue Waffen und Kräfte freischalten.

Tribal Pass (PS4, PS5)

Release: 16. April 2021

Mit „Tribal Pass“ buhlt des Weiteren auch noch ein Mix aus Action-Adventure und Strategiespiel um eure Gunst, in dem ihr kurze, dafür ziemlich fordernde Durchgänge meistern müsst. Die Entwickler selbst bezeichnen ihr Game deshalb auch als „taktischen Hardcore-Runner“. Der Fokus soll dabei vor allem auf dem Ressourcenmanagement und den Interaktionen mit der Spielwelt liegen.

Ihr müsst während des Spiels darauf achten, dass die Angehörigen eines Stammes die Flucht durch eine unwirtliche Wildnis heile überstehen. Dabei gilt es, sich verschiedenen Hindernissen und Gefahren entgegenzustellen, etwa Flüssen oder wilden Tieren. Ihr müsst die Stammesmitglieder bewaffnen, sie einteilen und wieder zusammenführen, um so ihr Überleben sicherzustellen. Die verschiedenen „Läufe“ sind dabei prozedural generiert und sollen den Spieler somit vor immer neue Herausforderungen stellen.

