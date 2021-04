Sony London Studios: Stellenausschreibungen bestätigen Arbeit an einer neuen PS5-Marke

Vor einigen Monaten machten bereits Berichte die Runde, laut denen die London Studios an einem PlayStation 5-Titel arbeiten sollen. Allerdings konnte bisher nur spekuliert werden, welches Projekt die „Blood & Truth“-Entwickler angenommen haben. Unter anderem wurde vermutet, dass man an einer VR-Version von „Horizon: Zero Dawn“ arbeiten könnte. Allerdings bestätigen die jüngsten Stellenausschreibungen, dass man sich stattdessen an einer komplett neuen Marke versucht.

Eine neue Marke mit einem Online-Multiplayer

In der neuen Stellenausschreibung heißt es: „Wir freuen uns sehr darüber diese Ausschreibung für einen erfahrenen Online Gameplay Designer zu eröffnen, da es eine besonders wichtige Rolle für das neue PS5-Projekt ist, an dem wir bei London Studio arbeiten. Wir möchten, dass du das führende Licht für das Multiplayer-Gameplay im Team bist und das Wissen, die Erfahrung und die Leidenschaft für Online Multiplayer Gaming ins Team bringst. Du wirst direkt für die Entwicklung der Gameplay-Mechaniken und -Systeme verantwortlich sein und mit den technischen, missionstechnischen und narrativen Führungsmitarbeitern sowie unserem fabelhaften Gameplay Code Team zusammenarbeiten.“

Des Weiteren sucht man auch für einen Lead VFX Artist, der bereits hervorragende Erfahrungen in der Industrie aufweisen kann und an den visuellen Effekten für veröffentlichte AAA-Konsolentitel gearbeitet hat. Diesen Mitarbeiter sucht man für eine „brandneue Next-Gen-Marke“.

Bereits im vergangenen Monat hatten die London Studios betont, dass ihr kommendes Spiel eine Menge Potenzial hat und man hart daran arbeitet, um ein Spiel von Top-Qualität auf den Markt zu bringen. Sobald entsprechende Details mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

